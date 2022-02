David Zepeda nos presenta a su hijo en la telenovela Mi fortuna es amarte: "Es un niño talentosísimo" El actor mexicano comparte set de grabación con el carismático niño André Sebastián, de 5 años, en la telenovela que Univision estrenará este lunes 21 de febrero en horario estelar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir David Zepeda David Zepeda, protagonista de Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA Natalia Robles, una bella ama de casa que descubre la traición de su esposo, y Vicente Ramírez, un hombre honesto y trabajador que sufre la terrible pérdida de su esposa, terminarán viviendo bajo el mismo techo en Mi fortuna es amarte, telenovela que aterriza este lunes 21 de febrero en el prime time de Univision tras registrar altos niveles de audiencia en su país de origen, México. El melodrama marca el regreso a la cadena hispana de David Zepeda, quien interpreta a 'Chente', un hombre de barrio, sencillo y amoroso que tiene un hijo llamado Benjamín. Detrás de este tierno personaje se encuentra el carismático niño André Sebastián, de 5 años, quien hace su debut como actor en la televisión como hijo del reconocido galán mexicano. "[André] es un niño talentosísimo. Su mamita siempre estaba en el set cuidándolo, un talentazo", comenta Zepeda en conversación vía Zoom con People en Español. "El niño siempre recibió mucho amor de su madre en el set, lo hacíamos sentir cómodo y eso es fundamental para un niño de 5 años que por primera vez se enfrenta a este medio", asevera el intérprete. André Sebastián André Sebastián interpreta a Benjamín en Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA El actor reconoce que fue un gran acierto por parte del productor del melodrama, Nicandro Díaz, haber incluido su personaje en la telenovela ya que en la historia original no existía. "Esta es una historia colombiana y en la historia original no había ese niño y el señor Nicandro Díaz lo incluyó y acertadísimamente. Tuvo una gran conexión con el público", cuenta en relación a la repercusión que ha tenido el personaje durante la emisión de la telenovela en México. David Zepeda David Zepeda y André en una escena de Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zepeda, que supera los 4 millones de seguidores solo en Instagram, no considera que trabajar con un niño en el set de grabación sea más difícil que con un adulto. "Honestamente no creo que sea más difícil, solamente hay que poner más atención, tener más paciencia, tener una buena comunicación con el niño y ayudarle en todo lo que puedas", señala el también galán de otras exitosas telenovelas como Vencer el desamor. "Es un trabajo en donde hay que tener todavía un mayor compañerismo, pero de ninguna manera es difícil".

