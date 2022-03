Así recibió el elenco de Mi fortuna es amarte la noticia de la muerte de Carmen Salinas David Zepeda habla en exclusiva sobre los retos de protagonizar la telenovela Mi fortuna es aparte y la muerte de Carmen Salinas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir David Zepeda Carmen Salinas y David Zepeda en Mi fortuna es amarte | Credit: Mezcalent; Televisa Fue un lunes cuando David Zepeda, Susana González y Carmen Salinas se reunieron junto a otros para ver el primer capítulo de Mi fortuna es amarte (Univision). "[Carmelita] estaba bien, y de repente llegó el miércoles y nos enteramos de que estaba hospitalizada", recuerda con tristeza Zepeda de su compañera en este culebrón, que falleció en diciembre. "Hay mucho que aprender [de Carmen], ayudaba al que no la estaba pasando bien, siempre llegaba de buen humor, nos hacía reír con chistes pintorescos". David Zepeda David Zepeda en una escena de Mi fortuna es amarte | Credit: Mezcalent Ese vigor que aportaba la desaparecida actriz mexicana sigue vivo en las grabaciones. "[La historia] está contada de una manera muy fresca y muy ágil", asegura el actor mexicano de 47 años, quien da vida a Chente. "Lo más difícil y divertido al mismo tiempo era grabar cuando participábamos todos los personajes; hubo grabaciones en donde estábamos 30 actores en escena más 200 extras, en estos tiempos de covid, más los camarógrafos y el equipo de producción", agrega. "Era una revolución de energía. Una escena a veces se llevaba tres o cuatro horas". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Lo que se ve que le llevará más tiempo a este galanazo es encontrar a su media naranja. "Sigo soltero… siempre tengo la ilusión de que el amor me sorprenda", confiesa Zepeda, que tiene bien claro los talentos que debería tener quien pretenda enamorarlo. "Más que cualidades creo que tengamos una bonita química, objetivos similares, mucha pasión, admiración mutua".

