“De este proyecto pueden esperarse toda la pasión, la intriga y la acción. Es un proyecto muy ambicioso”. Así de emocionado habla David Zepeda de la segunda temporada de La doña, telenovela que aterriza esta noche en el prime time hispano con un renovado elenco y que marca su debut en Telemundo tras años siendo artista exclusivo de Televisa. A horas de su estreno, el actor mexicano atiende a People en Español vía telefónica para contarnos todos los detalles de este esperado melodrama que encabeza junto a Aracely Arámbula y Carlos Ponce y que promete cautivar al público desde el primer capítulo.

Yo soy de donde se me quiera y se me presenten personajes como este. En esta ocasión Telemundo fue una gran opción para seguir creciendo

Tu personaje nos queda claro que no es el típico galán de telenovela, ¿no es así?

Nunca he trabajado en este tipo de personajes del típico galán de telenovela. Siempre busco darle una mayor profundidad, un mayor realismo, una mayor verdad. Afortunadamente he tenido personajes que se prestan a ello y directores e historias que realmente se salen de las características que mencionas y en esta ocasión interpreto a un personaje muy ambicioso, un personaje ni bueno ni malo, simplemente tiene sus objetivos y su manera de ver la vida.

Es la primera vez que en una ficción tienes un hijo tan grande, ¿qué tal la experiencia?

Sí, es la primera vez. Este personaje tiene muchos retos y esta característica la tenía. La verdad es que es irrelevante para mí. Lo maravilloso es que tengo una familia y de ahí vienen una serie de acontecimientos muy intensos. Ya conocerán a mi familia, mi esposa, sus traumas, sus miedos, al igual que los conflictos tan terroríficos que tiene mi hijo hacia la vida, hacia las mujeres y uno como padre lo va descubriendo y es un sufrimiento enorme porque puede ser terrible ver sufrir a un hijo y verlo involucrado en las situaciones en las que se involucra.

¿Llegaste a ver algo de la anterior temporada?

Vi un capítulo nada más. Sí sé de que trata evidentemente pero esta es una historia completamente nueva por eso no me involucré demasiado en la primera temporada.

La serie marca tu debut en Telemundo, ¿cómo te ha acogido la cadena?

Maravilloso. Telemundo es una cadena muy importante. Agradezco enormemente la invitación que me hicieron para este personaje y agradezco a los ejecutivos de Telemundo porque creyeron en mí para este proyecto. Trabajé de una manera espectacular. Me dejaron crear, me dejaron proponer. Yo soy de donde se me quiera y se me presenten personajes como este, atractivos, complejos. En esta ocasión Telemundo fue una gran opción para seguir creciendo.

¿Cuál dirías que ha sido la principal diferencia entre Televisa y Telemundo?

Yo lo veo como familia. Uno llega a una familia y uno se adapta a esa familia o realmente no te adaptas tanto, pero son dos familias distintas con un mismo objetivo, con distinta forma de trabajar pero al final de cuentas contando una historia. Y lo que une a Telemundo y a Televisa es el gran compromiso que tienen con el público y uno como actor la gran responsabilidad que tiene de darle credibilidad a un personaje. La pasé increíble. Yo me adapto perfectamente a las diversas familias productoras. Finalmente uno llega a crear. Fue una gran experiencia.

¿Qué tan diferente será el David Zepeda que veamos en La doña respecto a tus anteriores personajes?

Una de las características que he luchado como actor, y me he preparado para ello durante tantos años, es que soy versátil. Puedo hacer una variedad de personajes. Tengo una gran gama de características que utilizo al darle vida a un personaje y evidentemente ese es el mayor reto, hacer algo distinto de lo que he venido haciendo en proyectos anteriores, sorprender al público con credibilidad, con pasión, con entrega, con un gran equipo de dirección…

¿Cómo ha sido tener como compañera a Aracely?

Maravilloso. Es una niña muy comprometida, una mujer que ama lo que hace y una gran actriz. Tenemos una gran química en el set y eso es lo principal, que la gente vea esa entrega, esa química y cuando sea necesario ese gran odio que se tienen los personajes en algún momento.

¿Cómo será la relación que veremos entre sus personajes?

Nuestros personajes son muy poderosos y al final de cuentas hay una gran atracción, hay una admiración y ella recurre a mí para ayudarle en temas muy delicados y ahí ella se da cuenta de que tengo de alguna manera buenos sentimientos y se da una atracción fortísima entre los dos y al mismo tiempo circunstancias que los van alejando.