David Zepeda y Dulce María protagonizarán telenovela juntos: "Es una historia original con mucha pasión y música" El actor mexicano cuenta a People en Español los primeros detalles del nuevo melodrama que protagonizará para TelevisaUnivision junto a la exintegrante de RBD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir David Zepeda David Zepeda; Dulce María | Credit: Mezcalent (x2) David Zepeda está imparable. El actor mexicano hace un mes que terminó de grabar en México Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer' que Univision estrenará el próximo martes 25 de octubre a las 8 p. m., hora del Este, y ya se encuentra metido de lleno en los preparativos de la nueva telenovela que protagonizará para TelevisaUnivision. "Estamos en talleres, ya llevamos tiempo preparando este nuevo proyecto", cuenta a People en Español Zepeda, quien tiene más de 4 millones y medio de seguidores en Instagram. "Es increíblemente buena la historia, el equipo de trabajo del señor Carlos Bardasano [productor de Si nos dejan y El dragón] es también muy comprometido. Le están poniendo especial énfasis también en una parte que es importante en esta historia: la parte musical", agrega. David Zepeda David Zepeda | Credit: Mezcalent El también galán de exitosos melodramas como Por amar sin ley, Vencer el desamor y Mi fortuna es amarte confía en que esta nueva historia sea también del agrado del público. "Les va a encantar, es una telenovela original, muy fresca, con mucha vida, con mucha pasión, con mucha música", avanza el intérprete de 49 años. "Me tiene muy ilusionado". Zepeda tendrá como pareja en esta historia a la exintegrante de RBD Dulce María, quien regresa así a los melodramas de TelevisaUnivision tras varios años ausente. Dulce María Zepeda Left: Dulce María | Credit: Mezcalent Right: David Zepeda | Credit: Mezcalent "Dulce María y yo ya hemos estado trabajando", señala el galán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente, Zepeda y Dulce María ya compartieron set de grabación años atrás en el melodrama de TelevisaUnivision Mentir para vivir, donde la cantante tuvo una participación especial. "Es una niña con la que ya había trabajado justamente unas escenitas en una telenovela y me tiene con una gran ilusión", asevera. "Saber que en 6, 7 meses estaremos cerca del público con esta historia me ilusiona demasiado". Por lo pronto, Zepeda se apoderará desde el próximo martes 25 de octubre de la pantalla de Univision como uno de los protagonistas de Vencer la ausencia, telenovela que se emitirá a las 8 p. m., hora del Este, y que promete cautivar al público con "una visión esperanzadora acerca de la pérdida y el duelo".

