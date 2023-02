David Zepeda confiesa la importante ausencia que ha tenido que vencer en su vida Al igual que su personaje en la exitosa telenovela Vencer la ausencia (Univision), el actor también ha tenido que vencer una importante ausencia. "La he sufrido y la sigo teniendo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir David Zepeda David Zepeda es Jerónimo en Vencer la ausencia (Univision) | Credit: Instagram David Zepeda Aunque son muy diferentes en muchos aspectos, David Zepeda asegura tener una característica muy importante en común con Jerónimo, personaje que interpreta en la exitosa telenovela Vencer la ausencia, que este lunes llegó a su gran final por Univision. "El principal motor de Jerónimo definitivamente es su familia, es sacar adelante a sus hijos y es una cualidad que de alguna manera yo la tengo desde niño", asevera el actor mexicano. "Yo también soy muy apegado a mi familia a pesar de las distancias y es mi principal motivación: saber que están bien y apoyar y hacer lo necesario para que ellos estén bien", agrega. David Zepeda David Zepeda es Jerónimo en Vencer la ausencia (Univision) | Credit: Instagram David Zepeda Otra cualidad que destaca Zepeda de Jerónimo es su bondad. "Jerónimo no es nada egoísta, a pesar de que le esté yendo muy mal él siempre se ha preocupado por terceras personas, incluso por gente que ni siquiera conoce, y él deja sus problemas de lado y se dedica a ayudar a la gente y eso es digno de admirar", señala. Al igual que su personaje, el actor, quien supera los 4 millones de seguidores en Instagram, reconoce que ha tenido que vencer varias ausencias a lo largo de su vida. ¿La principal? La de su familia. David Zepeda David Zepeda | Credit: Instagram David Zepeda "Yo salí de mi casa desde muy joven, salí jovencito a estudiar. Yo soy de Nogales y me fui a la ciudad de Hermosillo, Sonora, a estudiar mi carrera de abogado y después ya obviamente no regresé más prácticamente a mi tierra a vivir. Regresaba por fines de semana o alguna semana de vacaciones, y luego estuve viajando por muchas partes y al final llegué a la Ciudad de México", comparte Zepeda, quien graba en México la telenovela Pienso en ti. "Creo que esa ausencia sí la he sufrido y la sigo teniendo, la ausencia de no tenerlos por el tema de la distancia". David Zepeda David Zepeda y su madre | Credit: Instagram David Zepeda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi madre y mi padre, que siempre me han apoyado, me han hecho sentir que ha valido la pena porque uno siempre tiene que buscar lo que más amas en cuanto a la parte laboral y así tocó. Creo que definitivamente esa parte es difícil, pero es así como es la vida", asevera.

