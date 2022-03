EXCLUSIVA David Zepeda también comparte elenco con el novio de Susana González en la telenovela Mi fortuna es amarte El actor mexicano cuenta a People en Español cómo fue la experiencia de tener como pareja a Susana González en la misma telenovela en la que también participa el novio de la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si algo destaca David Zepeda de Susana González, su pareja en la exitosa telenovela estelar de Univision Mi fortuna es amarte, es, sin duda, lo excelente compañera que es. "Es la primera vez que tengo la fortuna de trabajar con ella y la pasé muy bien", comenta el actor mexicano en conversación vía Zoom con People en Español. "[Susana] es sumamente profesional, una gran actriz, hay una química muy bonita, felizmente trabajaría nuevamente con ella". Además de su profesionalidad, Zepeda subraya lo "sumamente divertida" que es la actriz mexicana detrás de cámaras. "Siempre tiene mucha energía y está jugando. Cuando tiene que estar a full concentrada lo está, pero se contagia uno con su energía tan bonita", cuenta. David Zepeda Susana González y David Zepeda, protagonistas de Mi fortuna es amarte | Credit: Mezcalent Curiosamente, el actor también comparte elenco en esta historia con el novio de Susana, el actor mexicano Marco Montero, quien interpreta en el melodrama a William. "Marco es un gran amigo mío, es un gran compañero, trabajamos juntos en La doble vida de Estela Carrillo, una telenovela que hicimos para la señora Rosy Ocampo, y es mi compadre. Cuando se enteró que éramos pareja me marcó para felicitarme y decirme: 'Mi Dave yo he trabajado contigo y sé que mejor compañero no puede tener'. Y le dije: 'Mi Marco muchas gracias'", comparte el también galán de exitosas telenovelas como Abismo de pasión y Vencer el desamor. Marco Montero Marco Montero es William en Mi fortuna es amarte | Credit: Mi fortuna es amarte Aunque sus personajes no interactúan en la historia, Zepeda cuenta que en ocasiones Marco iba al set cuando él estaba grabando con Susana y era "muy prudente, muy educado". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un tipazo en todo el sentido de la palabra", asevera sin dudarlo. "Compartimos mucho el amor por el deporte, el ejercicio. No había casi día que yo no le preguntara a Susanita: '¿Cómo está Marquito, salúdamelo'. Y la molestaba porque le decía yo jugando de repente en una escena: 'Susanita no vayas a pensar que soy Marco porque tenemos el cuerpo igual'. No es cierto (ríe), Marco es muy grande, muy fuerte, entonces la pasábamos muy bien". David Zepeda Marco Montero; David Zepeda | Credit: Instagram Marco Montero; TELEVISA Mi fortuna es amarte se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Univision.

