David Zepeda se une a Telemundo como galán de La doña: "El corazón me dijo que acá [en Telemundo] era mi camino.

David Zepeda dijo adiós a Televisa para embarcarse en una nueva aventura con la cadena Telemundo, en donde su debut lo hará junto a nada más y nada menos que Aracely Arámbula. ¿Qué lo incentivó a dejar Televisa después de más de una década de trabajo? ¿Cómo se encuentra emocionalmente? ¿No aparecerá más en la próxima temporada de Por Amar sin ley? El atractivo actor nos contó todo en exclusiva.

David Zepeda deja Televisa. Sin duda, una fuerte decisión…

Estoy muy contento la verdad. Estoy muy emocionado por este gran reto [que inicio] con Telemundo. Inicio con un gran reto que me apasiona y que desde que me invitaron a participar me dio mucha inspiración ser parte de él. Me encantan las oportunidades y que crean en mí. Haré un personaje completamente diferente a lo que venía haciendo en las últimas telenovelas con Televisa.

¿Fue complicado tomar la decisión?

No, yo me puse feliz en cuanto me llamaron para un proyecto tan importante. No me gusta tener dudas al respecto. Cuando el proyecto es bueno, yo soy el más feliz de dar este paso. Me dieron los elementos para hacer estos cambios. Además, haré un personaje, grande y complejo. El corazón me dijo que acá [en Telemundo] era mi camino.

Háblanos sobre este personaje que harás.

Tengo una gran ilusión. Estaré en La doña 2 con Aracely Arámbula, Carlos Ponce, Eric del Castillo, entre otros actores.

¿Te mudarás a Miami?

Esta telenovela por fortuna, tiene locaciones en Ciudad de México y Acapulco.

¿Serás el galán?

Es un triángulo muy peculiar entre Aracely, Carlos y yo.

¿No hay posibilidad de que estés entonces en Por amar sin ley?

Tal vez haya temporada tres y cuatro. Hay grandes posibilidades.