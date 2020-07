David Chocarro y su esposa juntos en 100 días para enamorarnos: "La experiencia fue hermosa" La pareja del actor argentino hizo anoche su debut en la telenovela de Telemundo que protagoniza Chocarro y en entrevista con People en Español ambos actores comparten cómo fue la experiencia de trabajar juntos por primera vez en televisión. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir David Chocarro ha participado en varias telenovelas a lo largo de su carrera, pero en ninguna había tenido la oportunidad de trabajar junto a su esposa, la también actriz Carolina Laursen. La productora de teatro aterrizó anoche en la telenovela estelar de Telemundo que protagoniza su pareja, 100 días para enamorarnos, con una participación muy especial en la que da vida a la psicóloga del personaje que interpreta el reconocido actor argentino. "Obviamente estábamos en su ámbito y él se sentía supercómodo. Yo estaba un poco nerviosa por olvidarme los textos, pero sabía que las escenas iban a funcionar porque David tiene una capacidad de improvisación maravillosa. Yo solamente me dejé llevar y lo seguía. Me divertí muchísimo. Todos me trataron superbien", cuenta Laursen a People en Español. Image zoom David Chocarro y su esposa en 100 días para enamorarnos Instagram Carolina Laursen "La experiencia fue hermosa. La verdad es que fue superdivertido. Creo que también vino muy bien que fuera ella quien lo interprete porque el personaje tenía que entrar como con mucha fuerza, mucha confianza por las situaciones que van a ver", agrega por su parte Chocarro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus personajes tienen mucha interacción en la historia, hasta el punto de que sorprendieron al público con una escena de cama, la primera que ambos realizan juntos en la ficción. "Mi primera vez en una novela y me tocó estar casi desnuda. Igual como estaba con él la verdad no me importó mucho. Soy deshinbida con mi cuerpo. Y él ya no es celoso como solía serlo. Así que la superdisfrutamos", asegura la esposa de Chocarro. Lejos de ponerse más nerviosa, la actriz reconoce que compartir set de grabación con su pareja le da ‘más tranquilidad ya que trabajar con alguien que ya conoces ‘te da confianza’. "Yo me siento muy cómoda cuando trabajamos con David. Él es muy exigente y te lleva a buscar la excelencia. Algunas veces nos hemos peleado, pero no fue este el caso", asevera. "No es que sienta más nervios pero sí obviamente uno está pendiente de otras cosas", explica Chocarro. "Que se sienta cómoda obviamente lo doy casi por descontado. Yo sé que está cómoda trabajando conmigo, pero en realidad lo que me genera es más una situación global. Creo que están todos muy pendientes de no incomodarla porque es mi esposa, igual Caro es tan relajada en ese sentido. Ella va, hace su trabajo como cualquiera y enseguida las cosas se acomodan y todos fluyen porque ella tiene una actitud absolutamente profesional, trabajadora, de entrega entonces no hay mucha complicación la verdad". Carolina Laursen se confiesa ¿Cuál sería la faceta más desconocida de David? Que le encanta hacer cosas en madera. En casa construyó un treehouse, hizo un escritorio, unas escaleras… ¿El hecho de ser también artista y entender su trabajo consideras que ha ayudado a fortalecer el matrimonio? Crecimos juntos en esta carrera. Nos acompañamos y tratamos de tomar decisiones en conjunto con respecto a nuestras carreras para poder acomodar lo familiar. Pero no sé si eso influye en el matrimonio. Estamos mejor entre nosotros cuando el trabajo no se interpone. Cuando termine el confinamiento, ¿cuáles serán tus siguientes proyectos? Yo creo que voy a estudiar profesorado de yoga. Esta cuarentena me tiene muy enganchada. Siempre lo practiqué pero ahora estoy dedicándole más tiempo. Voy a continuar con una obra que estaba dirigiendo con mis alumnos de teatro ‘El asesinato del amor’. Estaba armando también unos workshops de creatividad y vinculación que daremos en empresas y lo que más extraño es una comedia que estaba ensayando como actriz que se iba a estrenar en abril. Y si todo sale bien también hay un proyecto de cine gestándose cada vez más cerca de ver la luz.

