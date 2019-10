Así lucen hoy los actores de la telenovela Amy, la niña de la mochila azul 15 años después de su estreno By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Ha pasado una década y media desde el debut en la pantalla chica de la telenovela Amy, la niña de la mochila azul. ¡Mira qué ha sido de los protagonistas de este recordado culebrón! Empezar galería El elenco Image zoom Mezcalent Los actores Alex Speitzer y Danna Paola formaron parte del elenco de esta serie que se estrenó en 2004. Advertisement Advertisement Danna Paola Image zoom Mezcalent La querida actriz interpretó el papel de Amy. Toda una mujer Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images A Danna Paola la hemos visto crecer en la pantalla chica, donde ahora interpreta papeles mucho menos inocentes. Advertisement Alex Speitzer Image zoom Mezcalent Jugó el papel del mejor amigo de Amy, Tolín. Ya no es un niño Image zoom Cortesía TELEMUNDO Protagonizó muchas telenovelas cuando era niño. Más crecidito, se le ha visto en series como La Reina del Sur, El Chema y Señora Acero. Eduardo Capetillo Image zoom Agencia México El actor mexicano interpretó el papel de Octavio Betancourt en Amy... Advertisement Advertisement Advertisement Un hombre de familia Image zoom Joshua Sudock/Disneyland Resort El querido actor actualmente está centrado en disfrutar del tiempo con su esposa Bibi Gaytán y sus cinco hijos. Nora Salinas Image zoom Mezcalent.com La actriz dio vida a Emilia Álvarez-Vega. Sus hijos Image zoom IG/Nora Salinas Al igual que Eduardo Capetillo, la mexicana disfruta de pasar tiempo con sus hijos, José Miguel y Scarlett. Advertisement Advertisement Advertisement Lorena Herrera Image zoom Mezcalent Interpretó a Leonora Rivas, una de las antagonistas de la telenovela. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

