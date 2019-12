Danna Paola posa con su compañero de telenovela Alejandro Speitzer 16 años después ¡y el cambio es increíble! La actriz ha presumido la entrañable imagen junto al actor que el que vivió un sinfín de aventuras en la telenovela Amy, la niña de la mochila azul. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se colaron en nuestros hogares y en los corazones de los más pequeños de la casa hace ya 16 años gracias a la preciosa historia de Amy, la niña de la mochila azul. De eso ha pasado ya un un buen tiempo y sus protagonistas han crecido y vivido mucho. En honor a esa entrañable telenovela infantil, dos de sus actores han vuelto a posar como en su día para revivir los bonitos momentos que regalaron a sus fans por aquel entonces. Danna Paola y Alejandro Speitzer presumieron su emotivo reencuentro con esta imagen llena de nostalgia y alegría. “Y 16 años después… Creo que seguimos siendo los mismos niños”, ha escrito primero Alejandro en su perfil de Instagram. Una publicación que la cantante de 24 años compartiría inmediatamente después. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los ya adultos pero todavía jovenzuelos han imitado la famosa foto de promoción de la serie donde derrochan sonrisas y gestos de felicidad. Y la verdad es que, aunque se notan los años, permanece ese ángel y espíritu infantil e inocente con el que nos hicieron soñar a través de la pantalla chica. Cada uno siguió su camino pero ambos pueden presumir de tener carreras exitosas y ser dos jóvenes promesas de la escena. La imagen ya ha superado el medio millón de likes ¡en apenas 24 horas! A esos ME GUSTA hay que añadir un motón de comentarios cariñosos por parte de los seguidores que compartieron anécdotas y bellos recuerdos de esos tiempos pasados. ¡Gracias por tan tierna fotografía! Advertisement

