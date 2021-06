Danna García rompe el silencio: ¿estará en Pasión de gavilanes 2? La actriz colombiana se sinceró sobre su posible participación en la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo en una reciente transmisión en vivo en Instagram. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante las últimas semanas son muchos los protagonistas de Pasión de gavilanes que se han pronunciado públicamente sobre la segunda temporada de la exitosa telenovela que planea comenzar a grabar este año la cadena Telemundo. La última en hacerlo ha sido Danna García, quien este martes realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que se sinceró con sus seguidores acerca de la posibilidad que existe de que forme parte del proyecto. "No sé nada de Pasión de gavilanes 2, bueno sí sé. Yo tuve alguna charla con Telemundo, pero yo a hoy no soy parte del proyecto", dejó claro la talentosa actriz colombiana. La también heroína de exitosos melodramas como Bella calamidades y Un gancho al corazón reconoció que no está actualizada sobre cómo va el proyecto ya que no ha vuelto a tener comunicación con la cadena hispana, "así que si tenían dudas esa es la respuesta". Danna García Danna García | Credit: TELEMUNDO; Mezcalent "A hoy yo no soy parte del proyecto, pero estoy segurísima que si lo escribe Julio Jiménez [el escritor original de Pasión de gavilanes] es un exitaso", dijo sin dudarlo. "[Telemundo] es un canal que quiero mucho y que estoy segura que si hacen el proyecto va a ser un proyecto espectacularsísimo", agregó la intérprete de 43 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque hasta el momento no está confirmada para revivir a Norma Elizondo, Danna no descartó tampoco que en un futuro pudiera existir la posibilidad de volver a interpretarla. "A hoy yo no estoy en Pasión..., o sea no sé, ojalá en un futuro, pero en este momento a hoy no", reiteró Danna, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram.

