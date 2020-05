"Nos ha unido esta crisis": Danna García se reconcilia con sus compañeros de Pasión de gavilanes

Hace varias semanas la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes volvió a estar de actualidad a raíz de las polémicas declaraciones que dio su protagonista Danna García en las que reconocía por primera vez de manera pública que no guardaba los mejores recuerdos de su participación en el melodrama. "Yo estaba muy sola", llegó a sincerarse. "Yo no encontré una familia en Gavilanes, que me hubiera hecho mucha falta, encontré un freno de mano".

Unas declaraciones que pusieron en entredicho la excelente relación que se presuponía que existía entre todos los miembros de su elenco.

"Yo soy un tipo que siempre me he llevado bien con todo el mundo. Yo sí he intentado conversar con ella pero lamentablemente por su tiempo o porque los seres humanos están en momentos diferentes de poder conversar o no, es natural, no he podido hablar con ella. Yo le mando un beso, yo la quiero mucho, la adoro pero no puedo hacer más de lo que he intentado, la he llamado, he tratado de saber de ella", compartía a mediados de mayo el actor venezolano Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes en Pasión de gavilanes), lo que dejaba entrever que muchos de los actores del melodrama no tenían relación con Danna.

Image zoom Danna García Mezcalent; Cortesía TELEMUNDO

De hecho, existía un grupo de WhatsApp de la telenovela en el que no estaba incluida la también heroína de melodramas como Bella calamidades y Un gancho al corazón.

Afortunadamente para los incondicionales fans de Pasión de gavilanes, todo eso ya es cosa del pasado. Danna se ha reencontrado recientemente de manera virtual con la mayoría de sus compañeros de la telenovela y el reencuentro no ha podido ser más cálido.

"Nos ha unido esta crisis yo siento porque desde que yo me enfermé y contacté con ellos a través de un mensaje la respuesta ha sido muy linda", dio a conocer la intérprete de 42 años por medio de sus redes sociales. Especialmente por parte de Natasha, la inolvidable Sarita Elizondo.

Image zoom Natasha Klauss Instagram Natasha Klauss; Cortesía TELEMUNDO

"Nos hemos escrito mensajes internamente especiales. Natasha si tú me ves yo te agradezco mucho todo lo que me has escrito, te agradezco mucho", expresó.

La actriz, que tiene más de dos millones de seguidores solo en Instagram, también compartió que ya forma parte del grupo de WhatsApp de la telenovela.