"Yo estaba muy sola": Danna García relata lo mal que lo pasó en Pasión de gavilanes La actriz colombiana compartió en un reciente 'live' en Instagram la mala experiencia que vivió durante las grabaciones de la exitosa telenovela de Telemundo ya que no logró encajar en el elenco. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No siempre las telenovelas más exitosas terminan siendo las favoritas de los actores que las encabezan. Este es el caso de Danna García y su protagónico en el melodrama de Telemundo Pasión de gavilanes, historia que grabó en 2003 en Colombia junto con Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. A 17 años de su estreno, la bella actriz colombiana no guarda los mejores recuerdos de su participación en esta ficción ya que supuso una etapa muy dura para ella, tanto a nivel personal como profesional. "Cuando empiezan los personajes de Mario y mío a ser como que en historia un poquito más protagonistas no cayó muy bien" "Fue una época muy triste a nivel personal porque acaba de romper una relación, yo me iba a casar, regreso de Alemania a Miami, entré a la Universidad. Yo estaba en una época en donde lo último que yo estaba pensando era en ser actriz de novela o hacer algo exitoso", se sinceró Danna en una reciente transmisión en vivo que realizó a través de Instagram junto con Lorena Meritano, la inolvidable Dínora Rosales. A nivel profesional, la actriz tampoco encontró en sus compañeros de trabajo la familia que tanto hubiera querido encontrar en esos momentos tan complicados de su vida. "Yo estaba muy sola", reconoció Danna. "Yo no encontré una familia en Gavilanes, que me hubiera hecho mucha falta, encontré un freno de mano", admitió. Image zoom Protagonistas de Pasión de gavilanes Cortesía TELEMUNDO Y es que, según aseguró la también heroína del melodrama Qué bonito amor, su participación en la telenovela despertó envidias entre algunas de sus compañeras. https://www.instagram.com/tv/B_xUMjQoPNV/?igshid=p9hroclh32p0 "Nos habían vendido a todos como que éramos 6 protagonistas y creo que ese fue parte del problema de que yo encajara bien porque cuando empiezan los personajes de Mario y mío a ser como que en historia un poquito más protagonistas eso no cayó muy bien. No era culpa mía, pero terminas cargando el marrón, como dicen en España", compartió Danna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tal vez mis compañeras no sabían que yo no tenía ningún interés profesional, o sea yo no estaba buscando ni triunfar, ni ser la reina de las novelas haciendo eso, ni sobresalir porque mi corazón estaba todavía en una transición entre lo que yo venía de vivir de mi vida personal, que era mi prioridad, entonces cuando yo entro a Gavilanes yo creo que estaba como muy inocente o ignorante de lo que estaba pasando porque mi cabeza estaba en otro lado", agregó. Image zoom Danna García y Mario Cimarro Cortesía de Telemundo No fue hasta bien avanzadas las grabaciones cuando Danna pudo percatarse de lo que estaba sucediendo a su alrededor, tal y como compartió la propia actriz durante el ‘live’. "Como había esta desconexión entre la persona y la actriz, tampoco me daba mucho cuenta en un principio de cómo era el ambiente porque yo llegaba a grabar y estaba más preocupada como de aprenderme mis libretos y resolver mi estatus personal y no me daba mucho cuenta de todo lo que estaba generando este distanciamiento", aseveró. Sin entrar en demasiados detalles, Danna compartió que había gente dentro del elenco que se encargaba de poner a los demás en su contra. "Yo me doy cuenta tarde", reconoció. Aunque en su momento lo vivido fue muy duro para ella, la actriz dejó lo sucedido en el pasado. “Las personas que ustedes admiran también se pudieron equivocar. Que ellas son humanas y los errores del pasado quedaron en el pasado y están perdonados”, escribió al término de la transmisión en vivo la bella intérprete a través de su perfil de Twitter. De quien sí guarda bonitos recuerdos Danna es de su pareja en la historia, Mario Cimarro. "Yo le agradezco mucho a Mario, aparte del cariño que él tenía hacia mía, él creó una amistad muy cercana conmigo", aseguró la también heroína del melodrama Bella calamidades.

