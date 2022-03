La emoción de Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss ante su último día de grabación en Pasión de gavilanes 2 Las actrices colombianas ya terminaron de grabar la nueva temporada de la telenovela que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Para mí no es una grabación normal, no es un trabajo normal, es ver hecho realidad un sueño con el que venimos en el corazón hace muchos años y la vida nos lo regaló". Estas emotivas palabras que compartía Natasha Klauss (Sarita Elizondo) en octubre del año pasado ante el inicio de las grabaciones de la segunda temporada de Pasión de gavilanes (Telemundo) reflejaban muy bien la emoción que sentían sus protagonistas al volver a dar vida 18 años después a unos personajes que marcaron hace casi dos décadas un antes y un después en sus carreras. Pero todo lo que comienza acaba y las grabaciones del melodrama protagonizado por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Klauss y Michel Brown llegaron este martes 1 de marzo a su fin tras cinco meses de intensas jornadas de trabajo. "Gracias a todos los que hicieron posible esta segunda temporada en la que no solo le volví a dar vida a Sara Elizondo, sino que disfruté cada segundo por todas las personas que hicieron parte de este rodaje. Esto es lo verdaderamente importante de estas grabaciones, las personas y el equipo que llevaré por siempre en mi corazón", escribió en Instagram Natasha. La actriz colombiana también tuvo palabras de agradecimiento para su pareja en la ficción, Michel Brown (Franco), cuyo personaje aún no ha aparecido en escena en la nueva temporada. "Gracias por tu amistad, tu entrega, compañerismo y disciplina y, sobre todo, porque le dimos gusto a muchas personas que esperan con mucho amor el regreso de nuestros Sara y Franco", expresó. "Con esa sonrisa en la cara y la satisfacción de haber hecho un supertrabajo nos despedimos de nuestra casa de ficción en Villa de Leyva", agregó. Visiblemente emocionada y con las lágrimas a punto de brotar de sus ojos también se mostró este martes Paola Rey (Jimena Elizondo) en las redes sociales ante su último día de grabación. "Ya hoy haciendo las últimas escenas de esta segunda temporada de Pasión de gavilanes, un proyecto hermoso que definitivamente ha marcado mi vida y me llena de emociones y de mucha alegría y de mucha felicidad por haber estado interpretando a Jimena. Y también mucha nostalgia de dejar a muchos compañeros maravillosos y a todo el crew que ha hecho posible esto", compartió desde su cuenta de Instagram, donde tiene 2 millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danna García (Norma Elizondo) no se quedó atrás y también dedicó palabras cariñosas y de agradecimiento a todo el equipo de trabajo que hizo posible Pasión de gavilanes 2. "Gracias por todo a todas las personas que con su trabajo y cariño hicieron de esta experiencia algo bonito. Los quiero", escribió mientras se preparaba para grabar sus últimas escenas. Aunque las grabaciones ya finalizaron, la segunda temporada de Pasión de gavilanes seguirá al aire por la pantalla de Telemundo de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este. La telenovela cuenta con un total de 80 capítulos. Apenas hoy se emite el episodio número 12.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La emoción de Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss ante su último día de grabación en Pasión de gavilanes 2

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.