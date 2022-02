EXCLUSIVA Danna García y Mario Cimarro se confiesan en una divertida dinámica de preguntas sobre Pasión de gavilanes La actriz colombiana y el galán cubano retoman sus personajes de Norma y Juan Reyes en la nueva temporada de la exitosa telenovela que Telemundo estrena el 14 de febrero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Regresa el fenómeno mundial más anticipado con más romance, suspenso, traición, intriga, secretos, incertidumbre, misterio, más pasión y puro entretenimiento sano. El gran evento que estabas esperando y ellos están listos para darlo todo. Vuelve la historia de amor que cautivó a una generación". Así continúa promocionando Telemundo el estreno de la nueva temporada de su exitosa telenovela Pasión de gavilanes, historia que marca el regreso a la pantalla de la cadena hispana de sus seis protagonistas originales junto a una nueva generación de gavilanes. Una de las parejas más esperadas es, sin duda, la conformada por Danna García y Mario Cimarro, quienes hace casi dos décadas dejaron sin aliento a millones de televidentes alrededor del mundo con la apasionada historia de amor que protagonizaron en la ficción como Norma y Juan Reyes. La actriz colombiana y el galán cubano hicieron recientemente un hueco en las grabaciones del melodrama para participar en una divertida batalla de preguntas que les preparamos desde People en Español y en la que ambos hacen confesiones de lo más simpáticas. Pasión de gavilanes Mario Cimarro y Danna García, protagonistas de Pasión de gavilanes | Credit: TELEMUNDO (x2) Desde quién es más probable que llegue tarde a un llamado de grabación hasta quién es más probable que cante en su casa las canciones de Pasión de gavilanes, Danna y Mario responden a todo con su particular sentido del humor, sacando a relucir la hermosa química que sigue existiendo entre ambos a casi dos décadas de haber trabajado juntos por primera vez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pasión de gavilanes cuenta la inolvidable historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, enemigos en un principio, pero gracias a su amor y pasión el rencor disipó y ahora conforman una dinastía poderosa. Sin embargo, después de 20 años, el sorpresivo asesinato del profesor Genaro Carreño, atenta contra la tranquilidad del pueblo de San Marcos y, sobre todo, de los Reyes-Elizondo ya que todo apunta a que los hijos de Juan Reyes (Cimarro) y Norma Elizondo (García) son culpables. Por si fuera poco, las tensiones continúan creciendo con la llegada de Samuel Caballero (Sergio Goyri), un hombre poderoso y cruel que no dudará en hacer lo necesario para recuperar a su hija y a su esposa, Rosario Montes (Zharick León), cuyo regreso a San Marcos ha llamado la atención de todos. Todo esto desencadenará una serie de sucesos desgarradores que, nuevamente, pondrá a prueba el amor y la lealtad de los Reyes-Elizondo. Pasión de gavilanes 2 se estrena el lunes 14 de febrero a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo.

