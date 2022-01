"Me pidieron quitar el mensaje". Danna García habla sobre los casos de contagio en las grabaciones de Pasión de gavilanes 2 La actriz colombiana informó este domingo en una transmisión en vivo en Instagram que se encuentra aislada como medida de prevención tras haber estado expuesta durante el rodaje de la telenovela a una persona que tenía COVID-19. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fin de semana, Danna García generó gran preocupación entre sus seguidores al informar a través de las redes sociales que había estado expuesta a una persona que tenía COVID-19 durante las grabaciones de la esperada segunda temporada de Pasión de gavilanes. "Ayer en grabación me maquilló una persona contagiada de covid. Ella había estado en contacto con otras personas positivas, pero al parecer no la aislaron correctamente. Yo confío en Dios, en que está pandemia que nos está afectando a todos sea benevolente", escribió en Twitter. El tuit, sin embargo, no duró mucho tiempo publicado ya que la también heroína de exitosos melodramas como Bella calamidades y Un gancho al corazón lo eliminó sin previo aviso. Tras los mensajes de preocupación de sus fans, la actriz colombiana llevó a cabo este domingo una transmisión en vivo en Instagram en la que despejó dudas sobre su estado de salud. "Me mandaron mensajes lindos que están preocupados por mí, yo estoy bien", informó. Danna García Danna García en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Danna, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram, explicó que le pidieron quitar el mensaje que compartió para no generar "ningún tipo de pánico". "No les voy a mentir, me pidieron quitar el mensaje que puse en redes sociales sobre eso y entiendo por qué y creo que tienen toda la razón y creo que no es el momento para generar ningún tipo de pánico, ni de sustos, ni de nada, así que acato instrucciones", dijo. La actriz, que en este momento se encuentra aislada junto a otros compañeros como medida de prevención, reconoció que en un equipo de trabajo tan grande como el de Pasión de gavilanes –son más de 360 personas– "es lógico" que "eventualmente" se den casos positivos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No se puede decir que bastantes porque para un porcentaje tan grande de personas no son bastantes casos, pero sí. Es normal. Yo misma no sé cuántos y no quiero saber porque mientras estemos sanos y nos cuidemos todos y estemos en un entorno positivo y constructivo creo que eso es lo que hay que hacer y seguimos trabajando", compartió Danna.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Me pidieron quitar el mensaje". Danna García habla sobre los casos de contagio en las grabaciones de Pasión de gavilanes 2

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.