Danna García sale en defensa de la nueva versión de Café con aroma de mujer La actriz, que participó en la historia original, quiso romper una lanza en favor de la telenovela que protagoniza William Levy. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para bien o para mal, la nueva versión de Café con aroma de mujer que transmite Telemundo de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, no ha dejado indiferente a nadie. Danna García, quien formó parte del elenco original de esta exitosa historia colombiana que produjo por primera vez hace más de dos décadas RCN Televisión con Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker como protagonistas, no dudó en romper una lanza en favor de la ficción que encabezan actualmente William Levy y Laura Londoño para la cadena hispana. "Los aplaudo mucho porque es un superesfuerzo", aseguró Danna en una reciente transmisión en vivo en Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores. La actriz reconoció que "no es fácil hacer un remake" de un proyecto que ha sido tan exitoso, por lo que envió toda su energía positiva para que les vaya lo mejor posible. "No es fácil hacer un remake de un proyecto que haya sido exitoso. Yo les mando toda mi energía positiva, mi amor, mi cariño y mi mejor suerte", expresó Danna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay mucha gente involucrada en este tipo de proyectos, no son solamente las caras que ustedes ven ahí, es una máquina detrás haciendo todo esto, generando empleo, generando proyectos para el gusto de ustedes, entonces darnos la oportunidad de ver, bueno si no nos gusta está bien, pero darnos la oportunidad porque así mismo le estamos dando oportunidad a toda esa gente de que puedan seguir produciendo y haciendo cosas lindas para todos ustedes", compartió la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes, Un gancho al corazón y Bella calamidades, entre otros títulos. La actriz, que lleva varios años alejada de los melodramas, declaró que "es el momento de apoyar" más que nunca los programas hechos en nuestro idioma". Danna García William Levy y Laura Londoño, protagonistas de Café; Danna García | Credit: TELEMUNDO; Mezcalent

