Danna García revela que no habla con Mario Cimarro: "Me merezco un mensaje de 'mejórate'" Los actores protagonizaron juntos la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes. Hoy no existe ninguna relación entre ambos. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Danna García y Mario Cimarro conformaron en el año 2003 como protagonistas de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes una de las parejas con más química en la historia de los melodramas. A diferencia de otras actrices que han trabajado con el galán cubano como Zuria Vega o Patricia Manterola, Danna guarda los mejores recuerdos de Cimarro en el set de grabación. De hecho, el también protagonista de El cuerpo del deseo fue uno de los pocos apoyos que encontró Danna durante su dura etapa en Pasión de gavilanes. "Mario fue un apoyo muy grande para mí. Como Mario se daba cuenta de muchas cosas que pasaban, me acunó mucho y eso yo se lo debo a Mario porque me quería, yo sé que muchísimo", aseguró la actriz colombiana en una reciente transmisión en vivo en Instagram. Image zoom Danna García y Mario Cimarro Cortesía de Telemundo La actriz atribuyó a Cimarro gran parte del éxito que tuvo entre el público la pareja que conformaron ya que, según compartió, él se encargaba de transformar sus escenas. "Él creaba unas escenas como de pasión y de entrega… Él las transformaba. Mario fue el que hizo que esa pareja fuera más inolvidable porque le metía romanticismo y pasión y cosas […]", compartió 17 años después la inolvidable Norma Elizondo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La relación entre ambos, sin embargo, se paró en seco una vez que finalizaron las grabaciones. "Después de que terminamos Gavilanes no volví a saber nada de Mario, pero nada, ni siquiera tenía su teléfono ni él el mío yo creo", contó Danna. La actriz no volvió a encontrarse con el actor cubano hasta el año 2008 cuando ambos protagonizaron en Colombia la también telenovela de Telemundo La traición. Image zoom Danna García y Mario Cimarro Mezcalent (x2) "Nos reencontramos en La traición pero en La traición ya no éramos muy amigos. Nos llevábamos increíble, pero ya no éramos tan cercanos como en Gavilanes pues cada quien tenía su vida, habían pasado muchas cosas", se sinceró Danna, quien reveló que no ha vuelto a tener comunicación con Mario desde que finalizaron las grabaciones de ese melodrama. "No sé mucho de Mario, ni siquiera cuando vino a México supe nada de él", aseveró. A pesar de que hace muchos años que no tienen contacto, Danna fue sincera al reconocer durante el live que le hubiera gustado recibir un mensaje del actor ahora que estuvo tan delicada de salud debido a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. "Mario un mensajito de buenos días, diciendo ‘hola Danna, mejórate’. Me merezco un mensaje de mejórate", compartió la también heroína del melodrama Qué bonito amor.

