Danna García habló de su experiencia de trabajo con Mario Cimarro en Pasión de gavilanes 2 La actriz colombiana confiesa, además, el cambio que notó en Mario de la primera a la segunda temporada y reconoce que le gustaría seguir trabajando con el actor cubano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna García Danna García y Mario Cimarro en el set de grabación de Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO (x2) Danna García no tenía claro en un inicio que fuera a participar en la segunda temporada de Pasión de gavilanes, la continuación de la exitosa historia que hace casi dos décadas la catapultó a la fama. "Honestamente siempre lo vi lejano, sobre todo por un tema más que todo de logística. Lo veía un poco complicado y lo manifesté públicamente", se sinceró la actriz colombiana en entrevista con People en Español. "Pero finalmente mi participación en la historia es una participación que yo considero que es superespecial porque es una participación que obviamente es importante dentro de la historia en cuanto a que retomamos un poco de la primera temporada, pero no es netamente protagonista, entonces eso también me da un poco de espacio. La verdad es que no me arrepiento, yo creo que fue bonito haber logrado tener los tiempos y coincidir". Danna García Danna García es Norma en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO La también heroína de exitosos melodramas como Bella calamidades y Un gancho al corazón reconoció que su reencuentro con Mario Cimarro en el set de grabación fue muy especial. "Yo lo abrazaba y no lo quería soltar, hay mucho cariño. Sientes como que es un divorcio y te encuentras con tu marido, algo así (ríe). Es una relación de vida. Para Mario y para mí es una relación de vida, llevamos 3 novelas juntos en el lapso de los años y son demasiados años, entonces creo que es una relación que va mucho más allá de Pasión de gavilanes", asevera Danna, quien cuenta con más de 3 millones y medio de seguidores solo en Instagram. Un Mario más maduro Danna aseguró que en esta nueva temporada de Pasión de gavilanes se encontró con un Mario "supermaduro", "centrado" y con mucho conocimiento del medio en el que se desenvuelve. "Mario ha producido él de su propio bolsillo. Tuvimos una conversación muy bonita en donde él me decía que a partir de él producir entendió muchas cosas de lo que implica hacer un proyecto y los esfuerzos económicos, físicos, mentales… para hacerlo, entonces yo siento casi que estamos ahí con una persona que nos guía mucho y que es como más maestro en ese sentido", compartió. Mario Cimarro Danna García y Mario Cimarro ensayando una escena de Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO "Mario, todo el mundo sabe, él es muy callado, es muy ermitaño; pero al mismo yo lo siento muy cercano, tal vez más cercano ahora que en esa época, más accesible. Y bueno Mario siempre ha sido una persona muy noble, pero lo siento, no sé cómo explicarlo, pero me da como mucha confianza cuando estoy con él porque sé que él está en control de la escena, me ayuda. Para mí la verdad es muy bonito grabar con Mario y me siento superapoyada por él", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz confesó que le hubiera gustado tener más escenas con el actor cubano. Mario Cimarro Mario Cimarro es Juan Reyes en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO "Esperamos que en algún momento ojalá vengan más oportunidades de trabajar juntos, si ya no es en Pasión [de gavilanes], si ya no vamos a tener más participación juntos dentro de la misma historia, a lo mejor en otro proyecto. La verdad es que nos encantaría que siguiera, que volviéramos a hacer algo juntos", declaró la intérprete de 44 años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Danna García habló de su experiencia de trabajo con Mario Cimarro en Pasión de gavilanes 2

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.