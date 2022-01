Lo que no sabías de Danka, la hija de Daniela Castro que triunfa en Univision con ¿Qué le pasa a mi familia? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Daniela Castro Credit: Mezcalent; Instagram ¿Qué le pasa a mi familia? La joven actriz mexicana de 18 años se apodera desde hace varios meses de la pantalla de la cadena hispana como protagonista juvenil de la exitosa telenovela de Televisa que encabezan Eva Cedeño y Mane de la Parra. Conoce más sobre su vida y su carrera artística en esta galería imperdible. Empezar galería Nombre artístico Danka Credit: Instagram ¿Qué le pasa a mi familia? Su verdadero nombre es Daniela Díaz Ordaz, pero decidió darse a conocer artísticamente como Danka. "Para mí significa el comienzo de mi actuación, mi mamá me ayudó a escoger el nombre", reveló en una entrevista con Mundo Chavagaga. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Primera telenovela Danka Credit: Instagram ¿Qué le pasa a mi familia? La joven actriz tuvo hace una década una participación junto a su famosa mamá en la exitosa telenovela de Televisa Una familia con suerte (2011) cuando tenía 7 años. "Mi mamá quería que yo probara y yo también quería, yo le decía: 'Mamá, ayúdame, yo quiero intentar, quiero ver...". 2 de 8 Ver Todo Enseñanza Danka Credit: Instagram Danka Su participación en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? le dejó una gran enseñanza, como reconoció en su día al término de las grabaciones a través de su cuenta de Instagram. "Doy gracias por haber conocido a este hermoso elenco que me enseñó muchas cosas. Fueron una gran enseñanza en mi vida y aprendí cada día poco a poco de ustedes". Sobre su personaje, Sol, escribió: "Gracias por enseñarme el valor que tiene una familia, gracias por valorar siempre todo lo que tenemos, por vivir cada día y nunca arrepentirse de nada, por tu valentía, tu generosidad, tu honestidad, tu sensibilidad, tu empatía, tu lealtad y todas esas hermosas cualidades que me enseñaste". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Amistad verdadera ¿Qué le pasa a mi familia? Credit: Instagram ¿Qué le pasa a mi familia? Danka reconoció meses atrás en una entrevista que nunca había forjado una amistad tan bonita con alguien como la que forjó con Emilio Osorio, su pareja en la historia, durante las grabaciones de la telenovela. "Lo quiero muchísimo, es un gran ser humano", declaró al reportero Eden Dorantes. 4 de 8 Ver Todo Pareja real Danka Credit: Instagram Danka Aunque en la ficción su corazón le pertenece a Lalo Rueda, en la vida real la hija de Daniela Castro mantiene un romance con este joven mexicano. "Te amo, gracias por tanta felicidad a tu lado", fueron las palabras con las que acompañó esta instantánea que publicó en noviembre del año pasado. 5 de 8 Ver Todo Redes sociales Danka Credit: Instagram ¿Qué le pasa a mi familia? Danka cuenta con 67 mil seguidores en su perfil de Instagram, donde se define como "orgullosamente mexicana". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ejemplo a seguir Danka Credit: Instagram Danka Para la actriz su madre Daniela Castro es su ejemplo a seguir. "La admiro, es mi ejemplo a seguir, es mi maestra, ella siempre va a ser mi ejemplo a seguir", dijo en una entrevista. 7 de 8 Ver Todo ¡Síguele la pista! Danka Credit: Instagram ¿Qué le pasa a mi familia? No dejes de ver a Danka en el gran final de ¿Qué le pasa a mi familia? este martes 25 de enero por Univision. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

