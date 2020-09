Hermano de Danilo Carrera ¡debuta como actor en Televisa! El joven de 23 años protagonizó uno de los capítulos de Como dice el dicho (Televisa). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Felipe Carrera, hermano de Danilo Carrera, debutó este jueves oficialmente como actor en la televisión mexicana. El joven de 23 años protagonizó uno de los capítulos del programa de antología de Televisa Como dice el dicho titulado 'Amistad con todos confianza con pocos'. Image zoom Danilo Carrera y Felipe Carrera Mezcalent; Instagram Café el dicho "No se pierdan hoy a las 5:30 PM el debut como actor de mi hermano Felipe Carrera en Como dice el dicho. Por favor compártanme todo. Yo no lo podré ver", compartió emocionado el protagonista de exitosas telenovelas como Hijas de la luna a través de las redes sociales. La novia de Danilo, Michelle Renaud, también quiso apoyar el debut de su cuñado invitando a sus más de 3 millones y medio de seguidores de Instagram a no perderse el capítulo. Algo salió mal. Un error a ocurrido y su entrada no fue enviada. Por favor, inténtelo de nuevo Close "Hoy a las 5:30 PM en Como dice el dicho va a salir Felipe Carrera. Lo máximo. Es su primer proyecto, lo tienen que ver, lo tenemos que apoyar", comentó la mamá de Marcelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Felipe, quien tiene un gran parecido físico con su famoso hermano, aterrizó en México procedente de su Ecuador natal hace aproximadamente un año y medio. "Llevo tres días como actor oficialmente", reconoció el joven sobre esta primera aventura actoral que marca el inicio de la que espera sea una larga y fructífera carrera. Además de actuar, otra de las grandes pasiones de Felipe es el deporte. "Soy fanático del futbol, es más quise ser profesional, las lesiones no me dejaron", contó el actor en una reciente entrevista. "Pero estoy aquí que también es muy bueno". ¿Será que pronto se convertirá en el próximo galán de telenovelas?

