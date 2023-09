Danilo Carrera ¡se une a Telemundo! El protagonista de exitosas telenovelas como El amor invencible y Vencer la ausencia inicia una nueva etapa en su carrera de la mano de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Cortesía La expectación era máxima desde que este martes se anunciara a través de las redes sociales que hoy miércoles se iba a revelar en primicia desde el programa Hoy Día (Telemundo) al "famoso que se une a la familia de Telemundo". "¡Mañana miércoles 6 de septiembre tenemos un importante anuncio! Revelaremos quién se une a la familia de Telemundo, ¡te vamos a dejar con la boca abierta!", se escribió desde el perfil de Instagram del espacio mañanero de la cadena hispana. Las quinielas no se hicieron esperar y uno de los nombres que más se repitió fue el de Carlos Calderón, quien recientemente estuvo como conductor invitado en Hoy Día. Nada más lejos de la realidad. Quien se une a Telemundo como talento exclusivo es Danilo Carrera, quien protagonizó recientemente junto a Angelique Boyer la exitosa telenovela de TelevisaUnivision El amor invencible. Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Cortesía El actor ecuatoriano acaba de firmar un acuerdo con la cadena para protagonizar varias producciones originales de Telemundo Global Studios que incluye, además, importantes participaciones en programas de entretenimiento y especiales de la cadena. Estoy entusiasmado por iniciar esta nueva etapa y dar pie a los grandes proyectos que crearemos juntos — Danilo Carrera "En Telemundo, empecé mi carrera siendo un niño, y 12 años después regreso siendo un hombre. Lo que no ha cambiado son mis ganas de triunfar en todo lo que me propongo," comentó Carrera. "Estoy entusiasmado por iniciar esta nueva etapa y dar pie a los grandes proyectos que crearemos juntos". Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Mezcalent "Es un honor tener a Danilo de vuelta en la familia Telemundo, un artista integral que ha construido una exitosa carrera con grandes proyectos tanto en el área de ficción como con participaciones en el área de entretenimiento", añadió Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo, Telemundo Global Studios. "Es clave para el estudio seguir apostando por talento relevante para nuestras audiencias, quienes son parte primordial en darle vida a nuestras series originales y de alto calibre".

