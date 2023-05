¡Entrevista! Danilo Carrera se despide de Televisa "Lo más importante ahorita en mi vida es pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con mi madre", cuenta el protagonista de la telenovela El amor invencible a People en Español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Carrera lo llevaba anunciando desde hacía meses: "El amor invencible va a ser mi última novela en México por un rato". Ahora que las grabaciones del exitoso melodrama que protagoniza junto a Angelique Boyer acaban de llegar a su fin, el galán ecuatoriano "cierra con broche de oro" su etapa como actor en México. "El amor invencible es una despedida, una transición y mi último proyecto por ahora en México", asevera el intérprete de 34 años en entrevista con People en Español. "Estoy muy, muy contento de que haya sido con Angelique, con Juan Osorio [productor], estoy feliz de que sea en horario estelar… El amor invencible es la cereza en el pastel para esta etapa de mi carrera". Danilo debutó en los melodramas mexicanos en el año 2015 con Pasión y poder y pronto se convirtió en uno de los galanes más populares de la pequeña pantalla en México gracias a telenovelas como La doble vida de Estela Carrillo, Hijas de la luna y Vencer la ausencia. Mi motivación para actuar no es el amor al arte, mi motivación para actuar es el amor a mi familia, entonces de qué me sirve actuar si no estoy con ellos — Danilo Carrera "Lo más importante ahorita en mi vida es pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con mi madre. Han sido 9 proyectos en 7 años y eso que me retiré un año, ha sido uno tras otro tras otro tras otro y la verdad es que ya es hora, no solamente de darme una pausa sino también por la situación en la que está ahorita mi familia", explica. Danilo Carrera Danilo Carrera es David Alejo en El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision Danilo se refiere al problema de salud que sufre su madre, quien padece cáncer. "Es mi prioridad estar con ella", señala. "Al final del día mi motivación para actuar no es el amor al arte, mi motivación para actuar es el amor a mi familia, entonces de qué me sirve actuar si no estoy con ellos". Pero, ¿será un retiro temporal o definitivo? ¡Mira el video y descúbrelo! Adiós a Televisa El actor compartió un mensaje de despedida y al mismo tiempo de agradecimiento a través de las redes sociales tras finalizar el fin de semana las grabaciones de El amor invencible. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Televisa] fuiste mi casa 7 años. Gracias por regalarme familia", escribió desde sus historias de Instagram. Danilo Carrera Credit: Instagram Danilo Carrera El amor invencible se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Univision.

