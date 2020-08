Danilo Carrera es 'macho' y 'caballeroso': "Soy muy a la antigua sin ser machista"

Yo me he mantenido en contacto con la gente de Population Media Center (ONG que coprodujo la telenovela] y me dijeron ‘Danilo hemos visto un cambio radical en el comportamiento de los jóvenes en México con una sola novela, con un solo proyecto’, entonces esto es importantísimo y no hay que soltar este proyecto. Hay que hacer la mayor cantidad de promoción posible.

No tanto. Sí hay casos que uno escucha en el medio de que algún hombre es abusivo, celoso o posesivo; pero a mí en lo personal no me ha tocado vivirlo con compañeros míos o alguien que lo haya hecho frente a mí. Seguramente le pondría un alto. Ahora bien a veces hasta el caballerismo ya es machismo. Si uno le abre la puerta a una mujer es machismo, si uno quiere pagar la cuenta es machismo. En lo personal me parece que ese tipo de cosas no se pueden perder .

Me ha pasado muchas veces. Me pasó en Miami. Una vez vi un tipo que le estaba empujando a una mujer y estaba tratándola mal y la chica gritaba y yo paré el coche y me bajé a defenderla. Me pasó también en Ecuador. Me ha pasado muchas veces. Yo soy así. A mí me criaron así. A mí me criaron hombre, macho y caballeroso, entonces si yo veo una mujer que está siendo maltratada voy, me bajo y si tengo que pelear peleo. Yo soy así. Yo soy muy a la antigua sin ser machista. Es mi manera de pensar y me ha tocado varias veces alzar la voz para defender, sobre todo en cuestiones físicas porque los hombres somos hasta 10 veces más fuertes que las mujeres y pues físicamente no está padre que haya abuso físico.