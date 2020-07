Una promesa a la Virgen, tatuajes con significado... Danilo Carrera se confiesa sobre Vencer el miedo Por Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía UNIVISION/TELEVISA El galán ecuatoriano regresó este lunes a Univision como protagonista de una telenovela que, además de entretener, busca abrir una conversación sobre el embarazo adolescente y la violencia de género. Un historia que llegó como caída del cielo a la vida del actor. En entrevista con People en Español, el intérprete de 31 años nos comparte todos los entresijos de su participación en este melodrama que encabeza junto a Paulina Goto y nos confiesa, entre otras cosas, que debido al agresivo look que lucía terminó detenido en la vida real en un aeropuerto. Promesa a la Virgen "Yo le dije a la virgencita 'si logro jugar fútbol profesional mi próximo proyecto va a ser una novela con mensaje social'. Y la gente me decía 'Danilo no vas a trabajar nunca porque esos proyectos no existen'. Y me cayó este proyecto". Reto complejo "Sin duda es uno de los personajes más complicados de mi carrera. Creo que este personaje y Danilo Cabrera de La doble vida de Estela Carrillo son los dos personajes más complejos y complicados y los dos me los ha dado la misma productora, que es Rosy Ocampo. Este personaje va a investigar un crimen, busca venganza y tiene que infiltrarse en los barrios más peligrosos de México siendo un niño rico". Proyecto pionero "Era un proyecto complicado porque es la primera coproducción entre Televisa y una ONG para poder dar un mensaje positivo a la sociedad. Entonces eso también estuvo padrísimo. Haber sido el pionero, haber sido el primero que tuvo la oportunidad de protagonizar este tipo de proyectos con mensaje social en la empresa me parece una bendición enorme". Dos personajes en uno "El personaje tiene esta dualidad de que tengo que ser un chico de barrio, hablar diferente, mostrarme peligroso en la calle por un lado y, por el otro, tengo que ser el príncipe azul. Y creo que logramos los dos. El príncipe azul ya me sale porque lo llevo haciendo mucho tiempo; pero Beto, que es el pandillero, nos funcionó muy bien". Look de última hora "Aunque no lo creas el look [de Beto] se terminó de decidir prácticamente 40 minutos antes de empezar a grabar. Estuvimos buscando cómo hacer que este personaje sea creíble, cómo hacer que yo no me vea como el niño bonito sino que me vea realmente como alguien que te puede robar o violarte en una calle. Teníamos capucha y después teníamos otro tipo de ropa y nada le gustaba a los focus group que hacíamos. Y el último día les dije 'saben qué hay que hacer, hay que llenarme de tatuajes y hay que hacer algo con el cabello, algo que podamos jugar con los dos lados. Y me empezaron a hacer las trenzas. Se le ocurrió a una de las chicas de maquillaje porque le dije que en el equipo de fútbol todos mis compañeros usaban trenzas y mis compañeros vienen de esos barrios, es gente humilde, gente de barrio". Dolor de cabeza "Me hacían las trenzas todos los días. Era más de una hora de preparación diaria. Cuando llegaba a mi casa después de grabar lo primero que hacía era quitarme las trenzas porque no aguantaba ya el dolor de cabeza". Terminó detenido "Yo estaba caminando por la calle en México y la gente se cambiaba de acera cuando me veía con las trenzas, con los tatuajes... En el aeropuerto la gente no se quería sentar cerca mío. Me detuvieron [incluso] en el aeropuerto. Así de bueno quedó". Tatuajes con mensaje "Hay un tatuaje en el cuello que dice 'siempre fuerte', que es el mismo tatuaje que tiene un compañero mío del equipo de fútbol, Maxi Rolón, que jugó en el Barcelona. Me puse un tatuaje de unas cruces que tenía otro compañero, me puse un lobo que es mi animal favorito, me puse un hada que representaba a Michelle, mi novia, entonces hice el personaje muy mío". Se decantó por Paulina "Me dijeron la terna de opciones [que había para la protagonista] y cuando la nombraron dije que sin duda era la mejor y yo ya la conocía. Hicimos una llamada telefónica y lo que hice fue decirle que es un gran proyecto en el que vamos a cambiar muchas vidas. Ese fue creo que el enganche, o sea el proyecto se vendía solo". ¡No te la pierdas! Vencer el miedo se transmite de lunes a viernes a las 7 p.m., hora del Este, por Univision.

