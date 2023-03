"Me llovieron las críticas": Danilo Carrera a quienes lo tildaron de arrogante por irse de México El galán ecuatoriano habló de cómo enfrentó los reproches que recibió tras anunciar su retiro temporal de las telenovelas y su mudanza a Miami para cuidar de su mamá enferma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Carrera Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Danilo Carrera respondió a las críticas que ha recibido por tomar la decisión de retirarse temporalmente de la actuación para mudarse de México a Miami, donde ayudará a cuidar a su madre aquejada de un cáncer. En una entrevista en el programa Despierta América (Univision) el galán de telenovelas dijo que como persona pública entiende que todo lo que pasa en su vida es noticia y explicó que en el momento en que dijo que se iba del país azteca, sonó altanero debido a que se desconocía públicamente que su progenitora Elisa Huerta estaba enferma hace ya unos 6 meses. Carrera explicó que está terminando todos sus compromisos laborales para dedicarse completamente a la mujer de su vida, quien asegura está respondiendo positivamente al tratamiento. "No hay nada que deje aquí [México] que valga la pena a no estar tiempo con ella. Cuando dije eso, obviamente era el tipo más arrogante, casi casi que odiaba a México y qué cómo me voy a ir de México a Miami y yo no respondí", dijo el protagonista de exitosas producciones como Quererlo todo e Hijas de la luna. "Me llovieron las críticas en México, Estados Unidos y hasta en Ecuador y a los 2 semanas que salió la otra noticia de la razón verdadera por la que me estoy retirando un tiempo de mi carrera y alejándome de México, que amo es la ciudad en la que quiero vivir, pues ahora soy un santo porque estoy dejando todo por mi madre. Entonces todo cambia muy rápido", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue a mediados del mes pasado cuando Carrera sorprendió al confirmar que se tomaría un descanso de la actuación y que incluso lo había considerado antes de grabar la telenovela El amor invencible, pero que no pudo negarse a la propuesta de Juan Osorio. "Me encantó el proyecto, no le podía decir que no. Estoy muy contento, pero ahora que terminemos las grabaciones en unos meses, sí me iré un tiempo, sí o sí... no hay marcha atrás", compartió el actor en ese momento.

