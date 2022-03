Danilo Carrera protagonizará la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer El actor ecuatoriano ya protagonizó en su día junto con Paulina Goto Vencer el miedo, la primera entrega de la exitosa franquicia que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Mezcalent Danilo Carrera no para de trabajar y de cosechar éxitos en el terreno profesional. El actor ecuatoriano recién acaba de terminar de grabar en México como protagonista el melodrama Contigo sí junto con Alejandra Robles Gil y ya tiene un nuevo proyecto bajo el brazo. Se trata de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que comenzará a grabarse a principios de abril en México bajo la producción de Rosy Ocampo. "Empiezo la cuarta saga de Vencer", confirmó Carrera en una reciente entrevista para el programa de televisión ecuatoriano De boca en boca (TC Televisión). "Soy el primero en hacer dos. Empezaron conmigo, es la serie más exitosa ahorita en México de novelas. Hice yo Vencer el miedo, que es la primera, después Sebastián Rulli hizo otra, después David Zepeda hizo otra y estoy haciendo yo la cuarta y estoy contentísimo la verdad", expresó. Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Mezcalent Curiosamente, el actor dio inicio en 2019 a esta exitosa franquicia de TelevisaUnivision al protagonizar su primera entrega, Vencer el miedo, y ahora regresa para protagonizar la cuarta. Danilo Carrera Danilo Carrera protagonizó Vencer el miedo | Credit: Cortesía TELEVISAUNIVISION "No tuve ni un mes y medio de vacaciones y hay muchísimo trabajo gracias a Dios, así que estoy feliz", expresó Danilo, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque aún no se ha hecho oficial la noticia de su nuevo protagónico, la productora Rosy Ocampo sí ha confirmado ya a través de las redes sociales a algunos de los actores que estarán participando en esta nueva entrega de la franquicia, entre ellos Agustín Arana, Silvia Mariscal, David Ostrosky, Fernanda Urdapilleta y los integrantes del elenco de Vencer el pasado, Miguel Martínez (Erik), José Remis (Sammy), María Perroni (Rita) y Andrés Vázquez (Dimi). Vencer la ausencia se estrenará este verano en México por Las Estrellas.

