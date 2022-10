Danilo Carrera estuvo a punto de retirarse de la actuación en el año 2019. El actor ecuatoriano decidió cambiar los foros de grabación por las canchas de fútbol. Justo en ese tiempo hizo una promesa a la Virgen. "[Le dije]: 'Virgencita si tú me das la oportunidad de debutar en la primera división del futbol ecuatoriano yo regreso a actuar solamente si hay un proyecto con un mensaje social positivo'", recuerda el actor en entrevista con People en Español. "La gente me decía: 'Danilo, tú estás loco, esos proyectos no existen, o sea no vas a actuar en 10 años'".

El 27 de febrero de 2019 Danilo ya estaba jugando en la primera división. Dos días después sonó su teléfono. Era Rosy Ocampo, productora ejecutiva de TelevisaUnivision, con quien ya había trabajado años atrás en la telenovela La doble vida de Estela Carrillo. Ocampo se encontraba preparando un nuevo melodrama, Vencer el miedo, y había pensado en él para protagonizarlo. "Yo le iba a decir: 'Jefa, no puedo, hice una promesa…'. Cuando me empieza a decir que es un proyecto que tiene un mensaje social positivo yo miro para arriba y dije: 'Virgencita tú si eres rápida'", recuerda entre risas.

Aunque en ese momento no se alcanzaba a dimensionar el éxito y el impacto que iban a tener las historias de la exitosa franquicia Vencer –Vencer el miedo era la primera–, Danilo lo vio claro desde un inicio. Tanto es así que no dudó en llamar personalmente a Paulina Goto para convencerla de que aceptara protagonizar el proyecto con él. "Querían a Paulina y había dicho que no, que iba a hacer otras cosas", confiesa. "Yo no conocía a Paulina, la había saludado una vez o dos, levanté el teléfono, la llamé, hablé con ella media hora y me dijo: 'Danilo lo voy a hacer contigo'". Ambos estaban convencidos de que iban a poder cambiar muchas vidas a través de este proyecto. "Sabíamos que íbamos a lograr cosas increíbles y ahí está el resultado".

Danilo Carrera Danilo Carrera en una escena de Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision

Por eso, cuando a finales del año pasado, Ocampo lo volvió a llamar para invitarlo a protagonizar la cuarta entrega de la franquicia, Vencer la ausencia, que Univision estrenó la semana pasada a las 8 p. m., hora del Este, Danilo no tuvo mucho que pensar. "Estaba en Acapulco grabando otra novela, me faltaba todavía un mes y le dije a Rosy: 'Jefa, no me explique el personaje, no me explique nada, yo voy con usted a hacer la novela con mucho gusto, nada más deme dos semanas más para irme de viaje a Egipto. Le dije: 'Yo hago lo que usted me pida, pero deme dos semanas más de vacaciones'. Y me dijo que no había ningún problema", relata. "Me consienten a mí allá en Televisa así que no me puedo quejar", agrega entre risas.

Danilo Carrera Danilo Carrera en una escena de Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision

Danilo no tardó en enamorarse del proyecto. "Me encanta poder estar en proyectos así, sé que viene de arriba la oportunidad de trabajar y de cambiar las vidas positivamente. Y en esta entrega, Vencer la ausencia, hay un mensaje importantísimo para toda la gente que está pasando pérdidas y me refiero a pérdidas económicas, de salud, de un ser querido…", explica.

"Los personajes pasan por momentos muy difíciles y tienen que superar estas pérdidas, esta ausencia de dinero, de salud, de un ser [querido], de la verdad… Son tantas diferentes ausencias que se tocan que hay mucha gente que se va a identificar. Por eso es importantísimo ver este proyecto y recomendárselo a gente que está pasando por un momento difícil porque se van a entretener, se van a enamorar, se van a divertir, se van a reír, pero también va a haber un mensaje y va a ayudar a tener una vida más plena a la gente que está pasando por momentos difíciles", agrega.

De Omar Cifuentes a Ángel Funes

Danilo Danilo Carrera

Left: Danilo Carrera dio vida a Omar Cifuentes en Vencer el miedo (2020) | Credit: TelevisaUnivision Right: Danilo Carrera es Ángel Funes en Vencer la ausencia (2022) | Credit: TelevisaUnivision

En Vencer la ausencia, Danilo se adentra en la piel de Ángel Funes, un personaje completamente diferente al que dio vida hace dos años en Vencer el miedo, la segunda entrega de la exitosa franquicia. "Sé que no han pasado muchos años, pero desde Vencer el miedo yo ya hice Quererlo todo, después Contigo sí y ahora Vencer la ausencia. He hecho cuatro telenovelas en los últimos dos años, entonces ya ni me acordaba cómo era Omar", señala entre risas. "Omar tenía otro tipo de problemas internos, de resentimientos, usaba las trenzas… O sea era tontamente diferente, entonces no fue difícil [crear ahora algo nuevo]. El personaje está tan bien escrito por todo el equipo de escritores que no había manera de caer en similitudes".

¿Qué fue lo que más le atrajo de Ángel? "Me atrajo este conflicto interno que tiene de tener que ayudar a su padre y no querer ayudarlo. ¿Por qué tengo que hacerme responsable yo de alguien más, alguien que nunca me echó la mano, que nunca me entendió? Ángel es un ser humano normal, con defectos y virtudes. Y creo que aunque de ángel solamente tiene el nombre, a veces sí se acerca a lo que sería un ángel en la vida real (ríe)".

Danilo Carrera Danilo Carrera en una escena de Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision