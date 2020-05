La escena gay que Danilo Carrera casi se niega a grabar en su primera telenovela

"La escena más fuerte que he hecho en mi vida, la más difícil y en la primera novela sin experiencia y sin nada", confesó 8 años después el también galán de la telenovela Vencer el miedo en el programa que presenta Julián Gil a través de su página de Facebook a pesar de que la escena no pasó de un simple beso ya que su personaje no era gay.

"Cuando me llega el guion le digo a Roberto ‘qué onda con esto, yo no voy a hacer esto’ y me dice ‘Danilo pero tú eres actor’. Y yo le digo ‘yo no soy actor, yo tengo una semana actuando, yo no sé ni qué es actuar, a mí me sacaron de un avión y me vinieron a decir que este era mi contrato y graba’. Y me dice ‘es una escénica, pasan el hielo y no se tocan", rememoró 8 años después.