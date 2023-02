¡Entrevista! Danilo Carrera: "Ariadne es una mujer con unos valores increíbles. Disfruté y aprendí muchísimo de ella" El galán ecuatoriano, quien protagoniza junto a Ariadne Vencer la ausencia, comparte anécdotas vividas detrás de cámaras junto a la actriz mexicana y su hijo durante las grabaciones del actual melodrama estelar de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Carrera pasó de ser el antagonista de Ariadne Díaz en La doble vida de Estela Carrillo a ser su galán 4 años después en Vencer la ausencia, telenovela que Univision transmite a las 8 p. m., hora del Este. "Cuando íbamos a trabajar era raro porque me decía [Ariadne] 'oye, tú no eras malo, ¿tú no tenías más energía?'", rememora entre risas el galán. "El personaje de Ángel es más calmado, más romántico, más pasivo y ella estaba acostumbrada a que yo llegara en una escena y la agarrara por la cintura y le robara un beso, entonces al comienzo fue como una transición complicada porque nos acordábamos de eso", explica el ecuatoriano. Danilo Carrera Danilo y Ariadne en La doble vida de Estela Carrillo (2007) | Credit: La doble vida de Estela Carrillo Lo que no tuvieron que trabajar en esta ocasión la actriz mexicana y el galán durante sus primeros días de grabación en la cuarta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer' fue su química. "Ya nos conocíamos, ya teníamos confianza, o sea ya había una química, entonces solamente era decir 'oye, ¿estás de acuerdo con esto?, ¿hacemos esto? Va, perfecto'". El actor, quien puede presumir de tener más de 3 millones de seguidores solo en la red social Instagram, podría escribir un libro con todos los 'momentos increíbles' que vivió junto a la actriz en el set de grabación. Ariadne es una mujer con unos valores increíbles, es una mamá increíble, disfruté muchísimo y aprendí muchísimo de ella — Danilo Carrera Danilo Carrera Danilo Carrera y Ariadne Díaz en una escena de Vencer la ausencia (Univision) | Credit: TelevisaUnivision "Yo siempre llevo un altavoz a las grabaciones y siempre tengo música. Soy el actor más romperreglas de la historia (ríe). Un set de grabación tiene que estar todo en silencio, la gente está trabajando y ahí viene Danilo en las mañanas con un speaker a bailar. Obviamente lo apago cuando estamos ensayando, pero hubo tantos momentos que pusimos música, que Ariadne me decía 'pon esta canción, pon esta' y bailábamos", rememora. La verdad es que fue una novela muy divertida. Hay muchísimos momentos". Pero no solo con Ariadne. También con su hijo Diego, quien acompañaba a la actriz en algunas jornadas de grabación. "A mí me encantan los niños y [un día] le dije: 'Ariadne me lo llevo a Diego a comer sushi'. Y me dice: 'No va a querer irse a comer sushi contigo'. Y le digo: 'Vamos a ver'. 'Diego, ¿tu mamá o un sushi?'. 'Sushi'. Me lo llevé a comer a sushi", comparte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carrera solo tiene palabras bonitas para su compañera de trabajo. "Es una mujer con unos valores increíbles, es una mamá increíble, disfruté y aprendí muchísimo de Ariadne. [Es] una mujer muy madura, muy centrada, muy trabajadora, muy enfocada en el proyecto, con buen ánimo". Vencer la ausencia llega a su gran final el próximo lunes 20 de febrero.

