De Relaciones peligrosas a 100 días para enamorarnos: las telenovelas de Daniella Navarro en Telemundo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Daniella Navarro Credit: Telemundo (x2) La actriz venezolana se ha convertido en una de las concursantes de la actual edición de La casa de los famosos (Telemundo) que más ha dado de qué hablar, tanto dentro como fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. Amada por unos y criticada por otros, su personalidad directa y explosiva no ha dejado indiferente a nadie en el reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Repasamos su trayectoria en las telenovelas de Telemundo, cadena en la que debutó en el año 2012 y en la que ha logrado dejar huella con personajes de lo más variados como Bárbara en Marido en alquiler o Patricia en Tierra de Reyes. Empezar galería Relaciones peligrosas Daniella Navarro Credit: Facebook Relaciones peligrosas La telenovela protagonizada por Sandra Echeverría y Gabriel Coronel marcó el debut de Daniella Navarro en la pantalla de Telemundo en el año 2012 como la detective Olivia Kloster, la antagonista de la historia. "Aunque me encantaba, me dejaba mucho cansancio físico", llegó a reconocer en su día la actriz venezolana sobre este personaje que la llevó a su primera nominación en los Premios Tu Mundo. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Corazón valiente Daniella Navarro Credit: Facebook Corazón valiente Daniella se integró al elenco de la exitosa telenovela protagonizada por Adriana Fonseca y José Luis Reséndez en 2012 en la piel de Clara Salvatierra. En la imagen, la actriz posa con los actores Manuel Landeta y Gregorio Pernía, con quienes compartió set de grabación. 2 de 7 Ver Todo Marido en alquiler Daniella Navarro Credit: Instagram Daniella Navarro "Bárbara fue mi personaje favorito de interpretar. Aunque me pareció el más difícil, fue el que más amé", reconoció en 2018 sobre su participación en el exitoso melodrama que protagonizaron en 2013 Sonya Smith y Juan Soler. "Este personaje me dejaba más cansada que cualquier otro. Trabajé mucho con las emociones. Llegaba a casa agotada pero feliz". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Tierra de Reyes Daniella Navarro Credit: Instagram Daniella Navarro Interpretar en 2014 a una cantante en la exitosa telenovela de Telemundo supuso un reto inmenso para Daniella. "Eran horas diarias de ensayo", rememoró a principios de año. "A veces teníamos que montar de un día para otro luego de yo grabar todo el día. Pero amé tanto ese personaje que el cansancio era nada al lado de la satisfacción que me dio interpretarlo". 4 de 7 Ver Todo Mi familia perfecta Daniella Navarro Credit: Instagram Daniella Navarro Tras una pausa de varios años en la que se convirtió en mamá, Daniella retomó su carrera en 2018 con el melodrama que protagonizaron Jorge Luis Moreno y Sabrina Seara. "Mi hija me sensibilizó más como actriz. Interpretar a Antonia fue increíble porque como madre se despertaron más instintos inexplicables", confesó en 2018 en sus redes sociales. 5 de 7 Ver Todo 100 días para enamorarnos Daniella Navarro Credit: Instagram Daniella Navarro En 2020, la actriz realizó una participación especial de pocos capítulos en la telenovela 100 días para enamorarse, su último proyecto de ficción hasta la fecha con Telemundo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La casa de los famosos Daniella Navarro Credit: Telemundo Actualmente, Daniella concursa en el exitoso reality show de Telemundo. La actriz, quien cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, es una de las 7 celebridades que todavía optan a ganar el premio final de $200.000. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image De Relaciones peligrosas a 100 días para enamorarnos: las telenovelas de Daniella Navarro en Telemundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.