¿Daniella Navarro e Ivonne Montero juntas en una telenovela? Será que a pesar de las diferencias que tuvieron en La casa de los famosos las actrices trabajarían juntas en una telenovela. Mira lo que responde Daniella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero y Daniella Navarro no lograron congeniar durante su estancia en La casa de los famosos. Todo lo contrario. La ganadora de la segunda edición del exitoso reality show de Telemundo declaró tras finalizar el concurso que se sintió violentada y humillada ante el comportamiento que tuvo la actriz venezolana con ella dentro de la casa. "Lamentablemente Daniella se fue desdibujando para mí porque yo la consideraba una persona fuerte, la consideraba una persona inteligente para poder llegar a la final, la consideraba una fuerte contrincante, pero ella solita se fue poniendo la soga en el cuello", dijo la actriz mexicana en una de las muchas entrevistas que concedió tras salir de la casa. Pero, ¿será que existe alguna posibilidad de que puedan trabajar juntas en algún momento en una telenovela después de los fuertes desencuentros que tuvieron en La casa de los famosos? La casa de los famosos Ivonne Montero; Daniella Navarro | Credit: Mezcalent; Patricia Grateron/ Había una vez una foto Daniella parece tener muy clara su respuesta. Daniela Navarro Daniella Navarro | Credit: TELEMUNDO "La verdad si tuviese que elegir yo elegiría nada más a Julia, Rafa y Nacho; pero si me toca trabajar con todos ellos yo no tengo problema en trabajar con ninguno de ellos", dejó claro en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de las redes sociales. "Yo soy una profesional y para mí hay algo que se respeta que es el público y eso para mí es intocable y si un público me quiere ver a mí en una telenovela con todos esos personajes pues yo lo hago". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien supera el millón de seguidores en la red social Instagram, reconoció que Ivonne "es tremenda actriz" y "no tendría problema tampoco en trabajar con ella". Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Mezcalent "Pero es que el problema no lo tengo yo, ese es el problema, el problema lo tienen todos ellos no yo", agregó entre risas. ¿Será que Ivonne también compartiría set de grabación en una telenovela con Daniella? Habría que preguntarle.

