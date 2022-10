El día que Daniella Navarro compartió elenco con su primer esposo en la telenovela de Telemundo Marido en alquiler Antes de conocer al padre de su hija, la actriz venezolana estuvo casada con un guapo actor, quien también actuó en el exitoso melodrama que protagonizaron Sonya Smith y Juan Soler. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Navarro Daniella Navarro en 2013 en la presentación de la telenovela Marido en alquiler | Credit: Alexander Tamargo/WireImage Daniella Navarro inició su carrera artística muy joven en su Venezuela natal, pero no fue hasta el año 2012 cuando dio el salto internacional de la mano de Telemundo con la telenovela Relaciones peligrosas, historia en la que interpretó a la detective Olivia Kloster. Aunque disfrutó ser la antagonista de este melodrama, la que fuera habitante de la casa más famosa de la televisión hispana reconoció años atrás por medio de su cuenta de Instagram que su personaje favorito fue el que interpretó en la exitosa telenovela Marido en alquiler. "Aunque me pareció el más difícil, fue el que más amé", aseveró la actriz venezolana sobre su participación en esta historia que protagonizaron Sonya Smith y Juan Soler en 2013. "Este personaje me dejaba más cansada que cualquier otro. Trabajé mucho con las emociones. Llegaba a casa agotada pero feliz". Daniella Navarro Daniella Navarro en 2013 en la presentación de la telenovela Marido en alquiler | Credit: Alexander Tamargo/WireImage Lo que mucha gente no sabe es que el primer esposo de Daniella, con quien mantuvo una relación amorosa durante 10 años, también formó parte del elenco de este melodrama. Marido en alquiler Elenco de la telenovela Marido en alquiler | Credit: Alexander Tamargo/WireImage Se trata del actor venezolano Carlos Arreaza, quien interpretó a Honorio 'El Gigante'. Aunque trabajaban en la misma producción, sus personajes apenas se cruzaban en la historia. Carlos Arreaza Carlos Arreaza en 2013 en las grabaciones de la telenovela Marido en alquiler | Credit: Instagram Carlos Arreaza "Duré 10 años de casada con Carlos Arreaza, un gran actor venezolano, un gran ser humano que quiero mucho", contó Daniella en una reciente entrevista con People en Español. Carlos Arreaza Carlos Arreaza en 2013 en la presentación de la telenovela Marido en alquiler | Credit: Manny Hernandez/Getty Images El matrimonio entre Daniella y Carlos terminó en buenos términos y hoy son amigos. "Me llevo muy bien con él", aseveró la intérprete de 39 años. "Luego duré siete años con el papá de mi hija, y a ambos les costó mucho conquistarme. ¡Muchísimo! Les costó mucho trabajo porque siempre estaba enfocada en mi familia y en mi trabajo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy su presente es Nacho Casano, el actor argentino al que conoció en el exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos y con el que está viviendo una hermosa historia de amor.

