Daniela Romo disfrutó sus escenas de cama con Gabriel Soto en Sortilegio La actriz mexicana reconoció recientemente entre risas a través de las redes sociales que tener a Gabriel encima de ella en la exitosa telenovela de Televisa "fue una belleza". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las escenas de cama suelen ser, por lo general, muy incómodas de grabar, especialmente si el actor no tiene la suficiente confianza con su compañero de escena. Este, afortunadamente, no fue el caso de Daniela Romo en la telenovela de Televisa Sortilegio, historia que produjo Carla Estrada en 2009 con Jacky Bracamontes y William Levy como protagonistas. La actriz mexicana, quien hoy interpreta a Bárbara Falcón en el actual melodrama estelar de Univision Vencer el desamor, reconoció recientemente a través de las redes sociales haber disfrutado mucho de sus escenas de cama con Gabriel Soto en la citada telenovela. "La vida nos premia a veces y casi puedes decir por ahí: 'Ese cuerpecito fue mío'. Casi fue mío porque pues lo tuve ahí encima de mí, eso fue una belleza", compartió Romo. Daniela Romo y Gabriel Soto Image zoom Daniela Romo y Gabriel Soto fueron pareja en la telenovela Sortilegio | Credit: Mezcalent "Claro se vieron muy bonitas esas escenas y son de esas veces que hasta fueron disfrutables porque no siempre son disfrutables. Hacer escenas de cama con un compañero es muy difícil porque se pone uno nervioso y estás compartiendo un espacio íntimo de tu persona, pero con Gabriel me dio mucha ternura porque de repente dijo: 'No puede ser, Daniela Romo aquí, yo era tu fan cuando era niño'", rememoró la también cantante desde su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniela definió a Gabriel como un "muchacho luminoso, guapísimo, precioso, con todo y sus tatuajes" ya que, como admitió, los tatuajes a ella no suelen gustarle demasiado. "¡Qué muchacho mas guapo! ¡Qué cosas más perfectas a veces hacen para una! Me tocó un ratito, pero estuvo a todo dar y él lo sabe y lo saben todas sus mujeres", dijo entre risas.

