De por sí yo soy muy nerviosa, entonces el día anterior a mi primer día de grabación no dormí en toda la noche, me enfermé incluso del estómago. Así de mal estaba. Y obviamente llego al set, veo la nueva vida, veo cómo son los campers, cómo es lo de maquillaje... porque yo no tenía ni idea. Sí había modelo pero es muy diferente a actuar. Llego, me dan mi camper... Me acuerdo que Nicandro [el productor] nos dio un arreglo muy bonito a todos con un mensaje muy bonito, entonces como que eso ya me empezó a calmar. Y el platicar con las personas también me empezó a tranquilizar un poco. Ya cuando estaba vestida con mis moñitos y todo e iba al set quería vomitar, o sea yo decía 'no, no Daniela, ¿en qué te metiste?'. Yo estaba superpreocupada porque sentía que no le iba a dar. Mi primera escena fue con Andrés (Pepe Pepe) y fue superbonito. La verdad que me tuvo mucha paciencia el Andrecillo porque yo estaba muy mal (ríe).