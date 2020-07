Cómplices al rescate: Daniela Luján se sincera 18 años después sobre su 'rivalidad' con Belinda La actriz mexicana reemplazó a Belinda en la exitosa telenovela infantil de Televisa Cómplices al rescate (2002). "Esa semana fue la peor de mi vida", reconoció. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Reemplazar en su momento a Belinda en la exitosa telenovela infantil Cómplices al rescate (2002) trajo algunos quebraderos de cabeza a Daniela Luján, especialmente al inicio cuando no sabía cómo iba a tomar el público su incorporación a la historia. "Yo empecé al aire y a la semana nos fuimos de gira a Zacatecas. Esa semana fue la peor para mí, la peor de mi vida, porque yo tenía un estrés horrible de irme a presentar en vivo mientras yo pensaba que esperaban a alguien más", se sinceró la también protagonista de Luz Clarita 18 años después en un reciente encuentro digital con su amiga Naidelyn, quien también formó parte del elenco infantil de la telenovela que produjo Rosy Ocampo para Televisa. "Cuando yo llegué a ese concierto muerta de pánico, o sea había carteles que decían ‘bienvenida Daniela’, me aplaudían, me gritaban, me llevaban regalos, entonces eso para mí fue como ‘estoy bien’". https://www.instagram.com/tv/CDOiGNFi8Gf/ La actriz, que tiene medio millón de seguidores en Instagram, aseguró que nunca tuvo una mala experiencia con el público durante la gira musical de Cómplices al rescate. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya después vino como todo un rollo pero ni siquiera fue inmediato, fue hace 8 años, o sea que empezaron a decir la gente de ese momento que creció y que empezó a hacer chiste y está bien, o sea no pasa nada", aseveró. "[Pero] en el momento, lo que yo viví en esa edad tan crítica, siempre estuve a salvo. Y lo peor que me dijeron fue que no imponía moda, o sea cosas de niños. Nada grave", dijo Luján haciendo referencia a las declaraciones que hizo en su día Belinda sobre ella. Lejos de molestarse, la intérprete de 32 años entiende que más de tres lustros después le sigan preguntando sobre el tema ya que es un asunto que genera ‘morbo’. "Entiendo que es un morbo ahí de adolescente que se quedó ahí guardado y que a veces es difícil superar la secundaria y que ahí se va a quedar y entonces si tienes como la oportunidad de aclarar esa duda de tu yo del pasado la vas a preguntar, pero a mí me da igual la verdad. Nunca en la vida tuve ningún problema ni en ese entonces que me preguntaban y que me buscaban para que dijera algo feo ni ahora la verdad", dejó claro.

