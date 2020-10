Hija de Daniela Castro ¡participará en telenovela de Televisa! La primogénita de la reconocida actriz mexicana conformará la pareja protagónica juvenil de la nueva telenovela del gigante mexicano, ¿Qué le pasa a mi familia?. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El productor Juan Osorio se apresuró al confirmar semanas atrás a José Ron como galán principal de su nueva telenovela, ¿Qué le pasa a mi familia?, sin que las negociaciones con el actor hubieran llegado a buen puerto y parece que la historia se repite ahora con la protagonista juvenil, quien ya no será la actriz y cantante mexicana Karol Sevilla. "No va, desgraciadamente no fue un término agradable el que tuve con Karol porque yo estaba muy entusiasmado y la semana pasada me mandó un emisario a decirme que se bajaba del proyecto, lo cual no me gustó mucho; pero bueno así son las cosas y prefiero que sea ahorita y no después", informó Osorio en una entrevista con el programa Todo para la mujer. "Debe tener muchos compromisos, además es muy difícil cuando uno está en su carrera de cantante y pues en una novela sabemos perfectamente que no hay protagonismos, hay un grupo de actores que tienen que participar en contenido", explicó sobre el motivo de su salida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El personaje al que iba a dar vida la protagonista de la serie de Disney Channel Soy Luna, ahora será interpretado por la hija de la reconocida actriz mexicana Daniela Castro. La primogénita de Castro, quien se llama igual que su famosa mamá, encabezará el elenco protagónico juvenil de la telenovela junto a Emilio Osorio, quien será su pareja. "Estoy fascinado, no saben qué niña, qué aplicada y con un coach como Daniela Castro pues ya sabrán ustedes", expresó emocionado recientemente el productor del melodrama. La hermosa joven, que de niña actuó junto a su madre en el exitoso melodrama de Televisa Una familia con suerte (2011), compartirá foro de grabación en esta historia con Diana Bracho, René Casados, César Évora, Gonzalo Peña, Wendy de los Cobos, Gloria Aura, Paulina Matos, Julián Gil, Julio Bracho y Gaby Platas, entre un gran elenco. ¿Qué le pasa a mi familia? se estrenará el próximo año en México y Estados Unidos.

