EXCLUSIVA Daniel Elbittar se integra a La desalmada como antagonista principal El actor venezolano conformará junto a Livia Brito y José Ron el triángulo protagónico de la nueva telenovela estelar de Televisa. "Estoy feliz de formar parte de esta gran historia que siento que tiene todos los elementos para ser un gran éxito", expresa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La desalmada es, sin duda, una de las apuestas más fuertes en materia de ficción de Televisa y Univision para la temporada 2021-2022. El melodrama, que produce José Alberto Castro con Livia Brito y José Ron como protagonistas, se graba en México con un elenco de grandes estrellas, que incluye a Marjorie de Sousa, Marlene Favela, Eduardo Santamarina, Raúl Araiza, Kimberly Dos Ramos, Sergio Basáñez y Ana Martin, entre otros. Pero aún faltaba por revelarse una sorpresa: quién va a ser el rostro antagónico principal de la historia. Este personaje será interpretado por el reconocido actor y cantante venezolano Daniel Elbittar, quien se une a Televisa tras 20 años de carrera artística a sus espaldas. "Estoy feliz porque es un gran personaje, es la novela estelar de Televisa y Univision", expresa emocionado el esposo de la también actriz venezolana Sabrina Seara en exclusiva para People en Español. ¿Cómo surge la oportunidad de integrarte al elenco? Con la producción de José Alberto Castro había tenido ya dos intentos –en Por amar sin ley y la de Médicos–, de hecho por diferentes razones no pudimos finalmente cerrar eso, pero se dio en este momento. Estoy feliz porque es un gran personaje, es la novela estelar de Televisa y Univision y tener la oportunidad de estar junto a grandes estrellas en este elenco… Es mi primera producción ya directamente con Televisa. La que había hecho anteriormente, El Dragón, fue una coproducción, pero esta es la primera en casa, casa y de verdad que estoy muy feliz, muy motivado, con muchas ganas y dándole con todo. ¿Qué nos puedes avanzar sobre tu personaje? Se llama César, entra en el capítulo 18 y va hasta el final. Es un personaje con una carga emocional importantísima porque viene a ser la parte antagónica de la historia de amor entre José Ron y Livia Brito. Es un personaje al que le mataron a su hija, estuvo preso en la cárcel, su esposa muere de depresión, entonces él regresa a buscar venganza y se enamora de la protagonista y ahí es donde se le complica todo. Daniel Elbittar Daniel Elbittar interpreta a César en La desalmada | Credit: Televisa Los actores llevaban ya varias semanas grabando, ¿cómo ha sido el recibimiento? Me recibieron muy bien. Imagínate que mi primer día es una parte de la historia donde sucede algo importantísimo, entonces me divertí muchísimo. El personaje tiene muchas escenas de acción. Conozco ya a varios del elenco y conozco también a los directores porque ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos en oportunidades diferentes y me recibieron muy bien. La verdad es que estoy contentísimo, feliz de formar parte de esta gran historia que siento que tiene todos los elementos para ser un gran éxito. Es el primer proyecto que grabas en pandemia, ¿cierto? Sí, es el primer proyecto que grabo en pandemia. ¿Cómo está siendo la experiencia? Es un poco raro, siempre tienes que estar ensayando con máscaras, te hacen pruebas de covid todos los días para descartar que no haya ningún inconveniente… Pero sí es como extraño. Llegas a la grabación y no puedes saludar a nadie de un beso sino de lejos, entonces sí cambió como un poco la forma, pero está increíble, de verdad que nos la estamos pasando muy bien. Yo tengo apenas cuatro días grabando y estoy contentísimo de verdad. Daniel Elbittar Daniel Elbittar en la piel de César | Credit: Televisa ¿Qué supone para ti y tu carrera estar en Televisa? Yo llegué a México en el año 2007 y trabajé durante muchísimas años en otra televisora, en TV Azteca. Siempre había tenido esa espinita de en algún momento de mi carrera me gustaría trabajar en Televisa por un tema de que es uno de los canales más importantes de toda Latinoamérica y definitivamente los sueños se cumplen. Cuando uno visualiza, cuando uno decreta eso al universo tarde o temprano se cumple y la verdad es que yo sí tenía muchísimas ganas de trabajar acá, muchísimas ganas de que la gente me conozca también en las pantallas de Televisa porque para la pantalla de Televisa yo soy un rostro nuevo básicamente y también poder estar en Univision. Al mismo tiempo poder estar en Televisa y Univision en horario estelar al mismo tiempo es una gran proyección y bendición para mi carrera. Siento que este va a ser el comienzo de muchas cosas buenas que vienen para mí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Tu esposa Sabrina Seara y tu hijo se quedaron en Estados Unidos? Ellos vienen para México, ya nos vamos a instalar acá. Sabrina va a España unas semanas para visitar a su mamá porque tiene un año y medio que no la ve por la pandemia y ya después se vienen a México y ya nos quedamos aquí por un buen tiempo.

