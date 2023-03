Daniel Elbittar se sacrifica por cumplir sus sueños: "Mi familia lo entiende perfectamente" Mientras que su esposa Sabrina Seara y sus hijos residen en Miami, el actor venezolano graba en México la exitosa telenovela El amor invencible. Así está siendo la dinámica familiar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Elbittar Daniel Elbittar, su esposa Sabrina Seara y sus hijos Max y Álex | Credit: Instagram Daniel Elbittar Daniel Elbittar vive una de las etapas profesionales más importantes y exitosas de su carrera como parte del elenco protagónico de El amor invencible, telenovela que se encuentra actualmente en los primeros lugares de audiencia en México. Mientras que el actor venezolano graba esta historia en México junto a Angelique Boyer, Danilo Carrera y un destacado reparto, su esposa, la también actriz venezolana Sabrina Seara, y sus 2 hijos, Maximiliano y Alexander, residen en Miami. Daniel, ¿cómo está siendo la dinámica familiar entre ustedes? Ahorita estoy en México por el tema de las grabaciones de la novela. Max está yendo al colegio en Estados Unidos, entonces por cuestiones de sacrificio el que tiene que sacrificarse soy yo. Es una dinámica complicada, pero al final creo que la tecnología nos ayuda muchísimo. Yo trato de estar un fin de semana sí, un fin de semana no allá con ellos. Y es una dinámica de mucha tecnología, muchas videollamadas, estar presente digitalmente hablando, y cada vez que tengo un espacio trato de irme a compartir con mi familia. Igual es una telenovela que va a durar 5 meses de grabación, entonces yo soy el que tiene que sacrificarme por cumplir mis sueños y mis metas y mi familia lo entiende perfectamente y yo trato de estar presente lo más que puedo. Maxi pasó casi que año y medio de su vida rezando todas las noches que quería un hermanito, entonces la llegada de él ha sido una bendición para nosotros como familia — Daniel Elbittar Daniel Elbittar Daniel Elbittar, su esposa y sus hijos | Credit: Instagram Daniel Elbittar ¿Cómo ha reaccionado Maximiliano ante la llegada de su hermanito? Max ha respondido maravillosamente bien ante la llegada de Álex porque Álex es un bebé muy buscado, muy pedido. Maxi pasó casi que año y medio de su vida rezando todas las noches que quería un hermanito, entonces la llegada de él ha sido una bendición para nosotros como familia y Maximiliano está feliz y contento de que tiene a su hermanito. Ha sido algo maravilloso en nuestro hogar. Ser papá creo que me hizo una mejor persona definitivamente, me hizo ser más enfocado en lo que quiero, más disciplinado, más centrado — Daniel elbittar ¿Qué tanto ha cambiado a Daniel Elbittar la paternidad? Yo sigo siendo la misma persona, la misma esencia, pero al final del día cuando eres padre te cambian los objetivos, el enfoque, te cambia todo porque ya todo lo haces en base a tus hijos. Todo lo haces por ellos y para ellos, entonces creo que me hizo una mejor persona definitivamente, me hizo ser más enfocado en lo que quiero, más disciplinado, más centrado. No estamos cerrados a tener otro hijo, ya la vida dirá — DANIEL elBITTAR Daniel Elbittar Daniel Elbittar, su esposa y sus hijos | Credit: Instagram Daniel Elbittar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te gustaría volver a ser papá en un futuro? No estamos cerrados a tener otro hijo, ya la vida dirá. Ahorita en los planes no está, está en disfrutar de este nuevo bebé y también disfrutar de la infancia de Maximiliano. Si estamos en un lugar como más estables todos y más fijos ahí sí podríamos pensar en un tercer hijo, pero por ahora no está en planes.

