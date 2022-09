ENTREVISTA ¿Fue difícil para Daniel Elbittar encontrarle verdad a un villano como Pedro del Monte? El actor venezolano se confiesa sobre su participación en la telenovela La herencia: un legado de amor (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Elbittar no ha dejado indiferente a nadie como el villano de La herencia: un legado de amor, telenovela que Univision transmite de lunes a viernes a las 8 p. m., hora del Este. En entrevista con People en Español, el actor venezolano habla de lo divertido que fue para él hacer villanías en esta historia que protagonizan Michelle Renaud y Matías Novoa y confiesa cómo hizo para encontrarle verdad a un personaje como Pedro del Monte. Dicen que los villanos siempre se divierten más, ¿en tu caso también es así? Sí, definitivamente. Creo que este personaje ha sido uno de los villanos más divertidos de interpretar porque, aparte de ser un personaje carismático, sonriente y cómico, es supermalo. A mí me decía el productor: 'Eres Cruella de Vil pero versión masculino'. Entonces sí son muchísimo más divertidos los villanos que los personajes de bueno porque tienen ese lado humano presente, pero al mismo tiempo tienen ese lado oscuro también muy presente. Daniel Elbittar Daniel Elbittar es Pedro del Monte en La herencia (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Como actor, ¿es difícil encontrarle verdad a un personaje como Pedro? No, no es difícil porque todo depende de la historia. ¿A qué te refieres? Si de repente tú me dices que Pedro es malo porque es malo ahí sí es difícil encontrar la verdad, pero cuando tú vas al pasado del personaje, que fue un niño que su mamá lo intentó envenenar con veneno de rata, que intentaron abusar de él, que siempre fue menospreciado por su hermano mayor, aunque lo quería mucho pero siempre lo menospreciaba… Entonces es un personaje que al tener ese pasado más el que yo le creé como actor, porque yo le creé también un pasado aparte de la historia que me dieron los escritores, cuando tú te conectas con eso encuentras verdad en un personaje como Pedro del Monte. Es mucho más fácil interpretarlo cuando tienes un fondo de historias que tú le generas al personaje. En el momento que dicen 5, 3, 2 ¡acción! tú te conectas con eso y ya estás en los zapatos del personaje y encuentras eso cien por cien verdadero. Daniel Elbittar Daniel Elbittar es Pedro del Monte en La herencia (Univision) | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Grabar con caballos no será fácil, ¿no? No, de hecho fue bastante complicado. Yo tenía un poquito más de experiencia en montar a caballo porque había hecho La desalmada y La desalmada fue una telenovela que estuvimos a caballo siempre y tomé clases. Igual en esta novela tuvimos clases de caballo también. ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir? Mi caballo era un caballo supertraicionero, el caballo de Emmanuel Palomares lo tiró, el caballo de Michelle [Renaud] también la tiró… Tuvimos accidentes, gracias a Dios no fueron cosas mayores. Pero visualmente se ve tan bonito el tema de los caballos y tan imponente que vale la pena correr el riesgo y vale la pena todo lo que hicimos. Yo creo que es un elemento que conecta mucho con la gente, les hace sentir a los mexicanos que están fuera de México en casa: el tema de los caballos, de la aguacatera, los paisajes de México, los pueblos mágicos...

