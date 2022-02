Tras La desalmada, Daniel Elbittar regresa con La herencia: "Desde el primer momento me enamoré de la historia" El actor venezolano, que conforma junto con Michelle Renaud y Matías Novoa el triángulo protagónico de la nueva telenovela de TelevisaUnivision, cuenta a People en Español todos los detalles de su participación en esta historia que graba desde finales del año pasado en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Elbittar Daniel Elbittar es Pedro del Monte en La herencia | Credit: Cortesía La desalmada "definitivamente" marcó un antes y un después en la carrera de Daniel Elbittar. El exitoso melodrama que protagonizó junto con Livia Brito y José Ron permitió al galán venezolano debutar por la puerta grande en Televisa, un sueño que tenía pendiente de cumplir desde hacía muchos años. "Gracias a Dios me ha dado la proyección que yo necesitaba para empezar a construir una carrera desde otro punto", asegura. Ahora, gracias a esta primera oportunidad que le dio en su día el productor José Alberto Castro, el esposo de Sabrina Seara suma otro reto actoral a su currículum en la empresa mexicana. El intérprete de 42 años conforma junto con Michelle Renaud y Matías Novoa el triángulo protagónico de La herencia, melodrama que graba desde finales del año pasado en México bajo la producción de Juan Osorio y Roy Rojas y cuyo estreno está previsto en México próximamente por Las Estrellas a las 8:30 de la noche. "Después del éxito que tuvo La desalmada me contacto Roy Rojas, productor junto a Juan Osorio [de esta telenovela], y me ofrecieron el personaje de una vez sin casting y sin nada, confiaron muchísimo en mi trabajo y la verdad es que me enamoré del personaje", asegura Elbittar en entrevista exclusiva con People en Español. "Desde el primer momento me enamoré de la historia y siento que es una producción que tiene todos los ingredientes para ser muy, muy exitosa". ¿Cómo nos presentarías la telenovela? La telenovela es un melodrama actualizado, moderno y hecho en grandes locaciones. Es una historia que mezcla tanto la vida en el campo como la vida en la ciudad. El conflicto principal son cinco hermanos cuyo padre muere y les deja una herencia, pero llega una hermana no reconocida, que es el personaje de Sara interpretado por Michelle Renaud, y básicamente viene una lucha por la herencia. Es el conflicto principal, pero también tiene comedia. La parte técnica es impresionante. Nunca había hecho una telenovela con tanto despliegue técnico. Están utilizando cámaras de cine, óptica de cine, entonces creo que va a tener un resultado increíble. Nunca había hecho una telenovela con tanto despliegue técnico — Daniel Elbittar ¿Qué nos puedes avanzar sobre tu personaje? Mi personaje se llama Pedro del Monte y básicamente viene siendo el villano de la telenovela. Es el triángulo con el personaje de Juan y Sara, interpretados por Matías Novoa y Michelle Renaud. Pedro es un villano encantador, mujeriego, carismático, irónico, sarcástico… Por lograr sus objetivos dentro la historia es capaz de hacer lo que sea, incluso de pelearse con su hermano de sangre porque los 5 hermanos son adoptados, pero los únicos dos de sangre somos Matías y yo, Juan y Pedro. Pedro es un personaje que tiene un lado oscuro muy desarrollado, le tiene envidia al hermano y lucha por el amor de la protagonista. Pero también es un personaje muy humano porque tiene una historia paralela donde tiene un hijo, entonces el hijo le hace demostrar esa parte humana que tiene el personaje. ¿Qué tal la química con Michelle? La química con Michelle ha sido maravillosa. Es una gran compañera. Nos hemos llevado muy bien y nos divertimos muchísimo en el set. Se ríe mucho ella de todo lo que hace Pedro dentro de la historia y la verdad es que la pasamos increíble. Se ha generado una muy buena química, no solamente con Michelle sino con todos los del elenco. Daniel Elbittar Daniel Elbittar y Michelle Renaud en La herencia | Credit: Cortesía ¿Cómo han transcurrido los primeros meses de rodaje? Los primeros meses han sido un poco complicados por el tema del covid. Se ha tenido que suspender en dos oportunidades por contagios, pero fuera de eso ha sido maravilloso. Hemos hecho toda la parte de lo que son locaciones. Hemos tenido la oportunidad de grabar en pueblos mágicos, en campos de aguacate, en la fábrica de aguacate porque los 5 hermanos son dueños de una empresa de aguacates, entonces tiene mucha vistosidad la telenovela, tiene muchas locaciones hermosas y tiene un gran despliegue técnico. Mi caballo es el más intranquilo de todos, tiene 4 años, es superjoven, entonces controlarlo ha sido bastante complicado — Daniel Elbittar Daniel Elbittar Daniel Elbittar, Michelle Renaud y Matías Novoa, triángulo protagónico de La herencia | Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir? Hay muchas, por ejemplo, tuvimos que aprender a montar a caballo todos. Ya yo tenía un poco de experiencia por La desalmada. Michelle Renaud se cayó de un caballo y sufrió una lesión, yo sufrí una lesión también en la rodilla grabando unas escenas. Mi caballo es el más intranquilo de todos, tiene 4 años, es superjoven, entonces controlarlo ha sido bastante complicado y también grabar las escenas los 5 hermanos montando a caballo ha sido bastante complicado, pero divertido al mismo tiempo. Lo más importante es que nos llevamos muy bien, que nos hemos hecho muy buenos amigos y eso va a traspasar la pantalla.

