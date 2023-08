Daniel Elbittar: "Me hubiera encantado que Leona se hubiera quedado con Gael, pero son decisiones que no toma uno" El actor venezolano reconoce, sin embargo, que quedó contento con el final que tuvo El amor invencible puesto que "significó muchísimo para él" debido a que en la historia original "Leona terminaba con David y al final aquí no pasó así". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Elbittar Daniel Elbittar dio vida a Gael en El amor invencible | Credit: Mezcalent (x2) Ni David (Danilo Carrera) ni Gael (Daniel Elbittar). El amor invencible puso punto final anoche a su historia por la pantalla de Univision con un desenlace inesperado en el que su protagonista, Leona (Angelique Boyer), no terminó con ninguno de sus galanes. "Por supuesto que me hubiera encantado que Leona se hubiera quedado con Gael porque se generó una química muy bonita y un apoyo del público con las galeonas impresionante y eso a mí cada día me motivaba más a dar lo mejor de mí como actor", reconoce a People en Español Elbittar, "pero son decisiones que no toma uno sino los escritores, el productor, y la verdad es que yo con el final también quedé contento". Daniel Elbittar Daniel Elbittar dio vida a Gael en El amor invencible | Credit: Mezcalent El actor y cantante venezolano reconoce que el desenlace que tuvo el melodrama "significó muchísimo para él" debido a que en la historia original [de origen portugués] "Leona terminaba con David y al final aquí no pasó así". "Aquí fue tanto lo que se generó entre Leona y Gael y Leona y David, se generó tanta división en todo este tema que al final el productor y los escritores decidieron que ella se quedaba sola con sus hijos, entonces para mí fue un gran trabajo que caló mucho en el público". Elbittar, quien supera los 2 millones de seguidores en Instagram, revela que el final de la telenovela se guardó con mucho recelo hasta el último momento. "Yo me enteré cuando hicimos la escena final en Mazatlán, que fue la escena como de despedida. Ese mismo día. No nos quisieron compartir nada", confiesa. El amor invencible Daniel Elbittar y Angelique Boyer en El amor invencible | Credit: Mezcalent El balance que hace el actor de su participación en El amor invencible no puede ser más positivo. "Ha sido un antes y un después en mi carrera", afirma. "Ha sido un proyecto grandioso para mí. Un personaje que empezó fuerte pero que terminó grandioso. Mi primer coprotagónico en horario estelar en la empresa junto a Danilo y Angelique, entonces la verdad que me ha traído muchísimas alegrías, el cariño gigante del público, muchísimos fans, muchísimos seguidores, gente que apoya mi trabajo...". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que sigue ahora para Elbittar promete. Este lunes comenzó a filmar su primera película en México. "Está Bruno Bichir, Mariana Treviño… Yo estoy haciendo el antagónico", cuenta. Por si fuera poco, "hay dos proyectos ya consolidados" de los que todavía no puede hablar. "Eso fue gracias a El amor invencible, entonces estoy muy contento".

