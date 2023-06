Daniel Elbittar habla del fenómeno Galeona y el éxito que ha tenido su personaje en El amor invencible: "Esto sobrepasó mis expectativas" El actor venezolano se ha posicionado como uno de los galanes favoritos de la pequeña pantalla gracias a su participación en la exitosa telenovela de TelevisaUnivision. "Honestamente uno siempre empieza un proyecto con la mentalidad de que va a tener aceptación y de que va a tener el cariño del público, pero jamás pensé lo que iba a pasar con el personaje", se sincera. Cuando en su día se anunció a Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar como el triángulo protagónico del melodrama El amor invencible (Univision) todo hacía pensar que Angelique y Danilo serían los protagonistas, la pareja que haría suspirar al público con su química e historia de amor, mientras que Daniel pasaría a ser el típico antagonista de telenovela que lucharía incansablemente por el amor de la protagonista pero que no tendría nada que hacer frente al galán. Nada más lejos de la realidad. Para sorpresa de muchos, incluido el propio Elbittar, el personaje interpretado por el actor venezolano, Gael Torrenegro, logró conectar de una forma muy especial desde un inicio con el público hasta el punto de terminar convirtiéndose en el favorito de muchos televidentes para quedarse con el amor de Leona (Boyer). "Honestamente uno siempre empieza un proyecto con la mentalidad de que va a tener aceptación y de que va a tener el cariño del público, pero jamás pensé lo que iba a pasar con el personaje. Esto sobrepasó abismalmente mis expectativas", se sincera Elbittar en entrevista con People en Español. El intérprete de 44 años tenía miedo en un principio de que la gente fuera a rechazar a Gael debido a que al inicio de la historia "queda muy mal parado con Leona por el tema de abandonarla embarazada". "Pero, por otro lado, es un personaje tan sufrido, tan sometido por el padre que viene siendo una víctima y por eso creo que ha conectado tanto con el público. Al final de todo Gael viene siendo una víctima de su padre, del abuso, del sometimiento, de la manipulación, pero al mismo tiempo es un personaje que tiene la garra suficiente para enfrentarse al papá". Honestamente uno siempre empieza un proyecto con la mentalidad de que va a tener aceptación y de que va a tener el cariño del público, pero jamás pensé lo que iba a pasar con el personaje — Daniel Elbittar Daniel Elbittar Daniel Elbittar es Gael en El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision La química que derrocha en la ficción junto a su compañera Angelique ha cautivado al público, desatando en las redes sociales el fenómeno conocido como 'Galeona', palabra que usan los fans para referirse a la pareja que conforman Elbittar y Boyer. "Galeona son un fenómeno, deben quedarse juntos. La naturaleza de sus escenas encantan, hipnotizan y hace que todo se olvide. Estoy soñando con otra novela con ellos. Son geniales", comentaba una televidente desde Instagram. "Si Gael y Leona no se quedan juntos en el final la novela no valdrá la pena", escribía otra persona. "Por favor ellos tienen que estar juntos, son la magia de la novela". Daniel Elbittar Daniel Elbittar y Angelique Boyer en una escena de El amor invencible | Credit: Mezcalent El actor no tardó en percatarse de que Gael y Leona no estaban dejando indiferente a nadie. "Me di cuenta desde la primera escena cuando ellos se reencuentran en la actualidad. Ese mismo día que se reencontró la pareja fue tendencia en Twitter el hashtag Galeona, de hecho ahí es donde nace el hashtag", recuerda. "[Cuando lo vi] dije 'aquí está pasando algo'". Pero, ¿por qué el público ha logrado conectar tanto con esta pareja? Elbittar parece tenerlo claro. "El principal atractivo que tiene esta pareja definitivamente es que Gael fue el primer amor de Leona y Leona fue el primer amor verdadero de Gael, entonces el amor entre ellos fue tan real y tan puro… Realmente son el amor verdadero el uno del otro", afirma. "También la manera en cómo se fue trabajando, fue dirigido y el aporte actoral que le metimos Angelique y yo. Ha sido una pareja que ha conectado muchísimo porque es un amor verdadero y real de la infancia". Originalmente el personaje de David (Carrera) terminaba con Leona y aquí no se sabe porque hay una dualidad con el público de si Leona se queda con David con Gael — Daniel Elbittar Daniel Elbittar Angelique Boyer y Daniel Elbittar en una escena de El amor invencible | Credit: Mezcalent Tal ha sido la conexión que ha tenido el público con 'Galeona' que el final de la telenovela podría cambiar respecto al que se planteó en la historia original. "Originalmente el personaje de David (Carrera) terminaba con Leona y aquí no se sabe porque hay una dualidad con el público de si Leona se queda con David o con Gael", comenta. "Creo que se humanizó bastante el personaje de Gael y creo que la química de trabajo que he tenido con Angelique ha traspasado la pantalla". En el mejor momento de su carrera El amor invencible, telenovela que se encuentra en el primer lugar de audiencia tanto en México como en Estados Unidos, ha posicionado a Elbittar como uno de los galanes favoritos de la pequeña pantalla. Algo que le llena de "muchísima alegría". "Yo tengo muchos años trabajando y buscando una oportunidad como la que tuve en El amor invencible. Todo esto no me vino a mí de la noche a la mañana, se me cayeron muchos protagónicos antes de, hubo muchos momentos tristes, por eso lo valoré tanto y le puse tantas ganas porque realmente era algo que yo estaba buscando: un personaje protagónico así estelar en la televisión mexicana y particularmente en Televisa, entonces la verdad me siento muy contento más que todo por tener el cariño y el apoyo del público, eso es lo que más me llena a mí de satisfacción", asevera. El actor no piensa bajar la guardia ahora que ha llegado hasta este momento tan dulce de su carrera. "A mi próximo proyecto le voy a meter el doble de interés porque ya no puedo fallar", comenta. "Ya tengo que seguir dando lo mejor de mí por ellos y para ellos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Triunfa también en la música Elbittar retomó recientemente su carrera como cantante con el lanzamiento del tema 'Y si me enamoro' que interpreta a dúo con su compatriota Carlos Baute. A dos meses de su debut, el videoclip de la canción ya cuenta con más de 2 millones de visualizaciones en YouTube. Ahora se prepara para ofrecer su primer concierto en la Ciudad de México el 24 de junio. "Habrá sorpresas con parte del elenco de El amor invencible", ha anunciado en las redes sociales.

