Daniel Elbittar, el nuevo galán de El dragón: "Mi personaje llega a enamorar a Renata Notni"

A punto de cumplir dos décadas de exitosa trayectoria artística, Daniel Elbittar vive uno de los momentos más dulces de su carrera. El actor y cantante venezolano, que tiene cerca de 1 millón y medio de seguidores solo en Instagram, no solo triunfa como uno de los protagonistas de la serie El secreto de Selena, que Telemundo transmite los domingos a las 10 p.m., hora del Este; sino que además pronto hará su aparición estelar en la recién estrenada teleserie de Univision El dragón, donde formará un atractivo triángulo amoroso junto a Renata Notni y Sebastián Rulli.

Por si fuera poco el intérprete de 40 años acaba de lanzar al mercado su primer EP, Por amor no se ruega, compuesto por seis temas musicales en los que canta al amor y al desamor.

En el terreno personal; sin embargo, Elbittar no puede decir desafortunadamente lo mismo. Si bien sigue felizmente casado con la actriz venezolana Sabrina Seara, con quien tiene un hijo, Maximiliano, que es su adoración, el galán de telenovelas como Siempre tuya Acapulco y Pecadora vive momentos difíciles por el delicado estado de salud de su padre al que no hace mucho le diagnosticaron un cáncer en el pulmón estación 4 con metástasis cerebral y suprarrenal.

Sentimos mucho lo que le está pasando a tu papá Daniel. ¿Cómo se encuentra él y, sobre todo, cómo estás viviendo tú esta situación que no debe estar siendo nada fácil?

Estamos lidiando con esta situación toda la familia. Es un momento bastante delicado y también la situación de mi país, Venezuela, no nos ayuda porque casi todos los tratamientos que necesita no están allá por la escasez que hay, por todo lo que está sucediendo en el país, entonces por eso fue que subí la foto de mi papá solicitando un poco de ayuda porque también los seguros no se quieren involucrar ya en ese tipo de enfermedades cuando están en ese tipo de grado. Estamos en ese proceso, pero con fuerza, con fe, con esperanza de que todo va a salir bien.

Pronto te podremos ver en El dragón (Univision), ¿qué nos puedes avanzar de tu personaje?

Mi personaje se llama Víctor, entra en el capítulo 22 como el único personaje antagónico en la historia de amor de El dragón con la protagonista. Víctor es un banquero honesto que es muy fiel y muy correcto con todo lo que hace, un personaje que era muy humilde y que a través del esfuerzo, de la dedicación y el trabajo construyó un imperio bancario, entonces llega a El dragón a enamorar a Renata Notni y tendrá esas escenas de enfrentamiento con Sebastián Rulli.

¿Qué tal la química con Renata?

Increíble. Nosotros hicimos un casting para una telenovela que al final nunca se dio y desde ahí conectamos muy bien y de verdad que la pasamos superincreíble. Ella es una actriz superprofesional, muy talentosa y la verdad que trabajar con ella fue un placer, así como con Sebastián y con todo el resto del elenco.

Image zoom Daniel Elbittar y Renata Notni. Cortesía Daniel Elbittar

En la música también estás de estreno con el reciente lanzamiento de tu EP…

Hay mucha gente que no sabe pero yo empecé en la música. A mí la actuación se me da por consecuencia de vida. En el año 2015 yo protagonicé una telenovela en México que se llamó Siempre tuya Acapulco y cantaba la canción principal y yo lancé mi primer disco ahí. Dije ‘bueno si voy a seguir por el camino musical voy a hacerlo bien’. Entonces hice un musical en México que se llamó Mentiras, que me dio esa credibilidad de hacer teatro musical en vivo y después de eso hice una canción con Nacho y Espinosa Paz que se llamó ‘¿Qué es el amor?’ que tiene 17 millones de reproducciones en Youtube y me abrió el camino en la parte de la música. Posteriormente se hizo una canción con Samo que se llamó ‘Estoy vivo’, que bueno esa canción estuvo tres semanas en el primer lugar en Ecuador, estuvo en el top 10 en Billboard en Estados Unidos, estuvo número 5 en Puerto Rico, en Venezuela número 1…. Entonces me abrió como muchísimas puertas en Latinoamérica y ahorita decidí estrenar este EP que incluye estas canciones que te mencioné anteriormente y tres canciones inéditas y que incluye el tema ‘Por amor no se ruega’ cuyo videoclip se filmó en desierto de Mojave en Estados Unidos y en la ciudad de Miami. Es una superproducción con valores cinematográficos increíbles. Ya la canción está llegando a dos millones de visitas en Youtube y bueno estoy contentísimo.

De todas las canciones que componen ese EP, ¿cuál te define más como artista?

Yo creo que la canción que más se identifica conmigo es ‘Estoy vivo’, primero por las melodías. Originalmente ‘Estoy vivo’ era una balada, después se llevó a un poco urbano y a mí me gusta la música romántica, a mí me gusta cantarle al amor como también me gusta la parte bailable, o sea soy venezolano y tengo el ritmo en la sangre, pero mi esencia son las canciones románticas. Yo soy popero 100%, me gustan las baladas, me gusta el pop, entonces yo creo que Estoy vivo es la canción que más me define a mí por su contenido de letra y por su arreglo musical.

Tu faceta de papá también te tiene muy contento, ¿no?

Esa es la verdad descripción de lo que significa el amor. De verdad que mi hijo es mi vida, es el motor, es lo que me mueve y yo estoy agradecido con la vida y con mi esposa por haberme dado ese regalo tan maravilloso de ser papá y no sabes cómo me lo disfruto. Creo que el precio más alto que estoy pagando por cumplir mis sueños es estar distanciado de él pero bueno todo lo que hago lo hago por él.