Daniel Elbittar y su esposa Sabrina Seara 'compiten' por el rating en el prime time de la televisión hispana Mientras que el galán venezolano protagoniza El amor invencible (Univision), Seara antagoniza Betty en NY, que regresó este lunes a la programación estelar de Telemundo. Una curiosa coincidencia que no pasó desapercibida en el hogar del matrimonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Elbittar Daniel Elbittar en El amor invencible; Sabrina Seara en Betty en NY | Credit: TelevisaUnivision; Telemundo Telemundo renovó este lunes su programación estelar con el reestreno de Betty en NY, la exitosa telenovela que protagonizaron Elyfer Torres y Erick Elías en el año 2019. Esta adaptación moderna de la exitosa historia colombiana Yo soy Betty, la fea en la que también participaron Sabrina Seara, Aarón Díaz y Sylvia Sáenz, entre un destacado elenco, se transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este. La telenovela mide fuerzas en el prime time de la television hispana con el exitoso melodrama El amor invencible (Univision) que protagonizan Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar. Betty en NY Betty en NY regresa a Telemundo | Credit: TELEMUNDO El regreso de Betty en NY ha propiciado un curioso 'enfrentamiento' por el rating entre una querida y talentosa pareja de actores que desde anoche 'compite' por seducir al mayor número de televidentes posibles. Hablamos de Daniel Elbittar y su esposa Sabrina Seara, quienes conforman uno de los matrimonios más sólidos del medio del entretenimiento. Mientras que el galán venezolano interpreta a Gael Torrenegro en El amor invencible, Sabrina da vida a la antagonista de Betty en NY. Ambas telenovelas se emiten de 9 a 10 p. m., hora del Este: la primera a través de Univision y la otra por Telemundo. Daniel Elbittar Daniel Elbittar interpreta a Gael Torrenegro en El amor invencible (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Sabrina Seara Sabrina Seara da vida a Marcela Valencia en Betty en NY (Telemundo) | Credit: Telemundo Una curiosa coincidencia que no pasó desapercibida en el hogar de la pareja. "En casa estamos compitiendo por el rating en prime time en EEUU", escribió Elbittar desde su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores. El también cantante no dudó en bromear anoche sobre esta curiosa coincidencia a través de sus historias de Instagram, donde compartió un simpático video al respecto. Míralo aquí SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras varios años de noviazgo, Daniel y Sabrina se casaron en 2014. Dos años después, en noviembre de 2016, dieron la bienvenida a su primogénito Maximiliano, quien ya tiene 6 años. La pareja agrandó la familia el año pasado con el nacimiento de su segundo hijo Alexander. "Ellos los dueños de mi corazón y yo la reina de la casa", escribió meses atrás Sabrina desde su perfil de Instagram junto a una foto en la que presume de la compañía de su esposo y sus hijos.

