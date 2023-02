¡Entrevista! Daniel Elbittar enfrenta un gran reto actoral con El amor invencible El actor venezolano conforma junto con Angelique Boyer y Danilo Carrera el triángulo protagónico de la nueva telenovela estelar de TelevisaUnivision. "Ya el público estaba acostumbrado como a verme en personajes villanos y esto es un cambio radical dentro de la empresa". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Elbittar Daniel Elbittar | Credit: Cortesía Con casi 2 millones de seguidores en Instagram, Daniel Elbittar no ha dejado de sumar éxitos a su carrera desde su participación en La desalmada, melodrama que le abrió las puertas en TelevisaUnivision. Tras el aplaudido villano que interpretó el año pasado en La herencia, el actor venezolano promete volver a cautivar al público este 2023 con una nueva historia, El amor invencible, y un personaje opuesto a lo que había interpretado hasta ahora que supone "un gran reto actoral" para él. "Creo que es el personaje con el que he llorado más en una telenovela", confiesa Elbittar, quien conforma junto con Angelique Boyer y Danilo Carrera el triángulo protagónico de esta telenovela que produce Juan Osorio y que se estrena en México el 20 de febrero en horario estelar. Daniel, ¿qué fue lo que más te atrajo de tu personaje? Creo que lo que más me atrajo de Gael Torrenegro es que era una personaje muy diferente a lo que yo había hecho en La herencia. De venir de hacer al malo de malolandía (ríe), un villano con sala de torturas, asesino, a hacer un personaje con pinceladas de bueno, con un gran corazón, que prevalece el sufrimiento en su vida, me pareció que era un gran reto actoral que enfrentar y algo muy distinto que el público puede ver de mí. Ya el público estaba acostumbrado como a verme en personajes villanos y esto es un cambio radical dentro de la empresa. Daniel Elbittar Daniel Elbittar | Credit: Cortesía ¿Qué particularidades tiene El amor invencible? Es una gran historia desde el capítulo número 1, estamos grabando en maravillosas locaciones entre Mazatlán y la Ciudad de México, en la parte técnica se está haciendo todo muy cinematográfico pero manteniendo la esencia del melodrama, tiene un elenco de grandes actores y actrices y la dirección de la mano de Eric Morales es un agasajo. ¿Cómo nos presentarías a Gael Torrenegro? Gael es un personaje que marca la historia desde el inicio porque debido al amor que tuvo con la protagonista en el pasado define el futuro de la historia. Pasan una cantidad de años y encontramos ya al Gael de la actualidad, que es el personaje que me toca interpretar a mí, un personaje sometido por su papá, que lleva un gran peso sobre sus hombros, un personaje con pinceladas de bueno, de humano, sufrido, pero con un gran corazón que defiende a su familia y el amor contra lo que sea. Pero al mismo tiempo enfrentado a un diablo que es su padre, interpretado por Guillermo Cantú, entonces es un personaje lleno de matices, de colores porque tiene ese lado humano muy presente y ese sufrimiento, pero al mismo tiempo también tiene un lado oscuro desarrollado. Daniel Elbittar Daniel Elbittar | Credit: Cortesía ¿Qué marca el presente y la forma de ser de tu personaje? Definitivamente hay un episodio en el primer capítulo que marca la vida de Gael y es algo que no puedo contar porque si no estaría spoileando la historia (ríe), pero eso que sucede junto a la protagonista, que es el personaje que interpreta Angelique, marca definitivamente su vida, su juventud y el desarrollo como personaje. Ese evento que marca su vida transforma todo el drama de lo que viene en la historia. De ahí nace ser Gael un personaje sometido por el padre, un personaje manipulado por el padre, un personaje cómplice de su padre por obligación. Es la primera vez que trabajas con Angelique Boyer, ¿cómo está siendo la experiencia? Como lo he dicho en otras entrevistas, creo que estoy trabajando con la reina de las telenovelas, con la actriz más famosa de la empresa y la más humilde porque ella es responsable, puntual, buena compañera. Aparte hemos tenido una química increíble desde el día número 1 y siento que eso va a traspasar la pantalla y le va a encantar al público. Trabajar con ella ha sido un agasajo. Daniel Elbittar Daniel Elbittar y Angelique Boyer en El amor invencible | Credit: Cortesía ¿Qué tipo de relación veremos entre sus personajes? Van a ver una relación llena de mucho amor por parte de Gael hacia Leona, de lucha, de templanza, de entendimiento. Una relación que de Gael hacia ella es pura, es verdadera porque toca en su corazón el amor que sintió por ella en el pasado. Pero del lado de ella hacia Gael sí es un sentimiento encontrado entre el amor y la venganza. Vuelves a compartir elenco con Marlene Favela después de La desalmada, ahora como esposos... Para mí trabajar con Marlene es algo maravilloso. Nosotros íbamos a ser pareja en Gata salvaje en su momento, pero por cuestiones de la vida no se dio. Tuvimos la oportunidad de trabajar en La desalmada, pero nuestros personajes estaban bien distanciados porque mi relación era más que todo con la protagonista, no con ella. Pero en esta telenovela estamos disfrutando muchísimo porque aparte nos llevamos muy bien como personas, como compañeros y estamos haciendo un trabajo superlindo en todo sentido. Hemos trabajado lo que es la química entre nosotros, hemos trabajado el tema de darle presencia también a la antagónica dentro de una trama protagónica que es indispensable y trabajar con Marlene ha sido superplacentero, es una gran actriz, gran compañera y me siento honrada de trabajar con ella. Daniel Elbittar Marlene Favela, Daniel Elbittar y Angelique Boyer en El amor invencible | Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el anterior proyecto lograste formar una familia con tus compañeros, ¿se está repitiendo la historia con El amor invencible? ¿Qué tal el ambiente de trabajo? Sí, en La herencia la verdad que hicimos una familia, esos 5 hermanos del Monte nos llevábamos increíble, nos divertíamos, nos reíamos en todas las locaciones, en los sets, hacíamos chistes, tiktoks, Instagram, la verdad que teníamos una relación muy bonita. Aquí apenas estamos empezando, tenemos dos meses grabando, hemos estado muy distanciados, pero el ambiente de trabajo ha sido maravilloso. Se respira una energía de éxito, cada quien enfocado en sus proyectos, en su trabajo, nos llevamos muy bien todos. Aquí no hay egos, aquí no hay rivalidades, aquí todos estamos nadando hacia el mismo lugar, hacia el mismo objetivo y la verdad que nos la estamos pasando maravillosamente bien todo el elenco.

