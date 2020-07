Daniel Arenas rinde homenaje a la profesión de su padre con su protagónico en Médicos, línea de vida El actor colombiano regresa esta noche a las pantallas de Univision convertido en un médico cirujano, profesión que ejerció toda su vida su progenitor. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Médicos, la nueva telenovela que estrena Univision este martes 14 de julio a las 9 p. m., hora del Este, con Livia Brito y Daniel Arenas como protagonistas, llega a la televisión en un momento muy sensible en el que la labor que realiza todo el personal médico ha cobrado especial importancia en medio de la pandemia del coronavirus que estamos viviendo. "Yo lo he vivido de cerca toda mi vida porque mi padre fue médico cirujano. Es de verdad un trabajo muy duro y de mucha dedicación" "Es una gran coincidencia que hayamos hecho un producto con esta temática. Cuando estábamos grabando la serie jamás nos imaginamos que ahorita lo que está pasando tuviera tanto que ver con esta profesión y este oficio", cuenta en entrevista telefónica con People en Español Arenas, quien interpreta en esta historia al médico cirujano Daniel Paredes. Sin ser consciente en ese momento de lo que iba a pasar en el mundo ya que la serie comenzó a grabarse a mediados del año pasado, el actor colombiano reconoce que tomó este nuevo reto actoral como un homenaje a esta profesión que a veces es "tan poco valorada". Image zoom Daniel Arenas, protagonista de Médicos. Cortesía TELEVISA "Nadie se pone a pensar en los sacrificios que hacen a diario, no solamente doctores, sino enfermeras, todo el equipo médico, hasta el equipo administrativo de los hospitales. Es de verdad un trabajo duro y de mucha dedicación", asegura el galán de exitosas telenovelas como Mi marido tiene familia, quien sabe muy bien de lo que habla por experiencia propia. "Yo lo he vivido de cerca toda mi vida porque mi padre fue médico cirujano. Ya se retiró. Entonces yo sí que viví de cerca este mundo de la medicina, de ver que mi padre un domingo de repente estábamos comiendo y se tenía que ir porque llegaba una emergencia o diario en la noche de pronto nos sentábamos a cenar y mi padre no llegaba porque estaba atendiendo a pacientes en consulta y hasta que no se fuera el último no se iba", relata. Image zoom Daniel Arenas en Médicos. Instagram Daniel Arenas Si bien su personaje ejerce la misma profesión que desarrolló su padre durante toda su vida, la de cirujano cardiovascular, Daniel asegura que David es muy diferente a su progenitor. "Yo le pedí al Güero [productor] que mi médico fuera un cirujano cardiovascular, que era la especialidad que tuvo mi padre toda la vida. Pero en la parte personal, David sí es totalmente lejano a mi padre", explica. "David es un tipo que hace las cosas como se le ocurren y como las siente en el momento. Es un tipo muy talentoso que tiene de verdad un don como profesional y hace las cosas saltándose protocolos y saltándose órdenes porque simplemente piensa en salvar al paciente y no en cumplir protocolos. Entonces es un tipo difícil de llevar y difícil de entender. Lo van a ver a lo largo de la historia como sus mismos compañeros a veces no comprenden su forma de actuar y de reaccionar, pero sencillamente es un tipo como es, transparente, que lo que dice es lo que piensa y lo que hace es lo que es". Image zoom Osvaldo de León, Livia Brito y Daniel Arenas en Médicos. Instagram Médicos Aunque la serie no aborda temas relacionados con la pandemia, Arenas considera que es importante que el público pueda ver todo lo que implica una profesión como la medicina. "Es una pasión inexplicable en que arriesgan su propia vida y entregan sus horas, su juventud, su energía y todo por extraños, por gente que no conocen, entonces sí pienso que las personas que se dedican a esto tienen un don extraordinario, diferente al que tenemos todos con las demás profesiones que hacemos y es de admirar y de resaltar", subraya. El actor, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram a pesar de que no suele ser muy activo, espera que todo el gremio de la medicina se siente a ver la serie: "[Que] por lo menos sienta un alivio de que sí lo resaltamos, de que sí lo valoramos y que también son seres humanos, también se equivocan, también tienen sus errores, pero finalmente son personas totalmente indispensables en nuestras vidas". Image zoom Rodolfo Salas, Livia Brito y Daniel Arenas, protagonistas de Médicos. Cortesía TELEVISA Además de entretener al publico, Arenas confía en que los diferentes casos que se aborden a lo largo de la serie sean de gran utilidad para aquellos que se sienten frente al televisor. "Esa era la idea", admite. "Cuando estamos exponiendo el caso, la producción hizo siempre como una animación en que mostraban como un cuerpo por dentro y mostraban el órgano que se estaba afectando, por qué se estaba afectando, o sea, había como una explicación muy gráfica de lo que estaba pasando más allá de que nosotros lo dijéramos en palabras. Entonces, por supuesto que mucha gente al ver estos casos estoy seguro de que se van a sentir identificados o van a decir 'a mí me está pasando esto, yo también tengo esos síntomas o yo también he sentido eso’. Estoy seguro de que mucha gente por lo menos se alertará". Médicos, línea de vida se estrena este martes a las 9 p. m., hora del Este, por Univision.

