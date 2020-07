Daniel Arenas revela qué actriz de telenovela besa mejor ¿Angelique Boyer, Ana Brenda, Zuria Vega o Maite Perroni? El actor colombiano revela qué pareja de telenovela lo ha besado mejor en una telenovela. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Angelique Boyer (Teresa), Ana Brenda (Corazón indomable), Maite Perroni (La gata), Zuria Vega (Mi marido tiene familia)… Daniel Arenas ha tenido como pareja en las exitosas telenovelas que ha protagonizado a lo largo de su carrera artística a algunas de las actrices más guapas y queridas de la pequeña pantalla. ¿Pero quién besa mejor? Image zoom Daniel Arenas y sus parejas de telenovela Mezcalent (x5) Esa fue la comprometedora pregunta que puso recientemente en un aprieto al reconocido galán colombiano de 42 años durante una entrevista que le hizo la carismática conductora mexicana Alejandra Espinoza para el programa digital de Univision El break de las 7. "Virgen santísima qué pregunta tan comprometedora", admitió nervioso Arenas. El actor, sin embargo, se armó de valor y terminó respondiendo la pregunta. "Me van a matar las que no, tal vez sabes quién, Zuria", dijo apenado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniel acaba de regresar a las pantallas de Univision como protagonista de Médicos, línea de vida, el nuevo drama estelar de la cadena de habla hispana que se estrenó anoche. “Yo le pedí a ‘El Güero’ [productor] que mi médico fuera un cirujano cardiovascular, que era la especialidad que tuvo mi padre toda la vida. Pero en la parte personal, David [mi personaje] sí es totalmente lejano a mi padre", explicó el actor en una reciente entrevista con People en Español. “David es un tipo que hace las cosas como las siente en el momento. Es un tipo muy talentoso que tiene de verdad un don como profesional y hace las cosas saltándose protocolos y saltándose órdenes porque simplemente piensa en salvar al paciente y no en cumplir protocolos. Entonces es un tipo difícil de llevar y de entender". Médicos, línea de vida se transmite por Univision a las 9 p.m., hora del Este.

