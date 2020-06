El polémico final de Teresa que solo salió al aire en Brasil El exitoso melodrama que protagonizaron Angelique Boyer y Sebastián Rulli tuvo en Brasil un final muy diferente del que se emitió en México. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 27 de febrero de 2011 gran parte de México se paralizaba para ver el final de la hembra mala, Teresa. El desenlace de la exitosa telenovela de Televisa que protagonizaron Angelique Boyer y Sebastián Rulli dio mucho de qué hablar en su momento puesto que el hecho de que Arturo de la Barrera (Rulli) decidiera darle una nueva oportunidad a la protagonista después de todas las maldades que había cometido generó división de opiniones entre el público. El melodrama, que también contó en su elenco con Ana Brenda, Aarón Díaz, Fernanda Castillo y Daniel Arenas, tuvo además dos finales alternativos que en el caso de México solo pudieron verse a través de Internet. Image zoom Elenco de Teresa Mezcalent En uno de esos finales, que solo salió al aire en Brasil, Teresa moría al recibir un disparo de Fernando (Arenas), el hombre al que la hembra mala destrozó la vida por su desmedida ambición. "Para grabar estos tres finales fue una cosa superhermética", compartió diez años después Daniel en una reciente transmisión en vivo que realizó a través de YouTube. "A nosotros no nos llegaron los libretos de eso. El foro ya estaba totalmente vacío, solamente estábamos los que teníamos que estar: el director, el productor y el equipo necesario de técnicos", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor colombiano, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, fue sincero al reconocer una década después que el final que salió al aire en México no fue de su agrado. Image zoom Daniel Arenas Mezcalent "Que terminara con Arturo era como un premio no merecido, un premio a lo mala que fue y como que no era justo que terminara así", aseguró el intérprete de 42 años. Para Arenas lo justo hubiera sido que Teresa muriera a manos de su personaje. "No sé ustedes qué piensan pero para mí era el final justo", confesó entre risas. "Este esta cabrón porque por fin alguien la hizo pagar todo lo malo que hizo", expresó sobre el final en el que su personaje acaba con la vida de la hembra mala.

Close Share options

Close View image El polémico final de Teresa que solo salió al aire en Brasil

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.