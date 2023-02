El mensaje de agradecimiento de Daniel Arenas a TelevisaUnivision tras su llegada a Telemundo El ahora conductor de Hoy Día (Telemundo) quiso agradecer públicamente a la que fuera su casa durante los últimos 13 años por "todas las oportunidades" que le dieron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras más de una década formando parte del talento exclusivo de TelevisaUnivision, Daniel Arenas inició recientemente una nueva aventura profesional como presentador de la mano de Telemundo. El actor colombiano, quien ahora forma parte del equipo de conductores del programa matutino de la cadena hispana, Hoy Día, no puede estar más agradecido con su antigua empresa por todas las oportunidades y el cariño que le dieron durante los últimos 13 años. Así lo expresó el inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Corazón indomable y Mi marido tiene familia en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo desde su perfil de Instagram, donde quiso aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente a su casa TelevisaUnivision. "Quiero que este espacio se preste para agradecer de verdad de todo corazón por casi 13 años de trabajo, de oportunidades, de crecimiento, de experiencias, de amistades, de retos, de muchísimas cosas bonitas en Televisa, en Univision, que hoy en día es TelevisaUnivision. Quiero agradecer con todo mi corazón por abrirme las puertas de mi oficio internacionalmente. Creo que es algo que nunca olvidaré y es algo que llevaré por siempre en mi corazón, en mi mente y en mi vida. De pronto no existe una persona en particular para agradecer sino son muchas las que estuvieron ahí en cada paso del camino, cada persona que tomó una decisión para que yo estuviera en cabeza de uno de sus proyectos importantes", expresó Arenas, quien debutó en 2010 en TelevisaUnivision con una participación especial en Teresa, telenovela que "fue un proyecto muy exitoso y muy bonito" que le "abrió las puertas de una manera inexplicable e inesperada". TelevisaUnivision va a ser mi casa y me siento muy honrado de haber estado en estas empresas por tanto tiempo y siempre haber estado en posiciones tan importantes como protagonizando sus novelas — Daniel Arenas Daniel Arenas Daniel Arenas en Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Bendito Closet "No me resta más que dar las gracias porque es una empresa maravillosa que siempre me dio la oportunidad de crecer, la oportunidad de evolucionar, la oportunidad de hacer cosas lindísimas, de forjar una carrera internacionalmente que hoy en día me abre las puertas para muchas cosas", añadió el actor, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram. Aunque ahora trabaja para Telemundo, a Arenas no le gustaría decir que sale o se va de TelevisaUnivision porque "en ningún momento estoy cerrando ninguna puerta". Daniel Arenas Daniel Arenas | Credit: Instagram Bendito Closet SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que afortunadamente nunca hubo nada negativo, al contrario, pero ahora no estoy trabajando con ellos y sí no quería dejar de hacer esto y es agradecerlo públicamente", dijo. "Gracias Televisa, gracias Univision por tantos años y tantas oportunidades al frente de sus filas, tantos proyectos, tantos momentos, tantos retos, todo lo que implicaba hacer un proyecto, los viajes, los sacrificios, los tiempos, estar por 12 años largos entre Colombia y México… Para mí eso fue algo inolvidable", aseveró el actor de 43 años. "Gracias en serio desde las cabezas más altas de la empresa por siempre darme todo su cariño y darme todo su respaldo y sobre todo las oportunidades que me dieron durante casi 13 años. Siempre lo repetiré, TelevisaUnivision va a ser mi casa y me siento muy honrado de haber estado en estas empresas por tanto tiempo y siempre haber estado en posiciones tan importantes como protagonizando sus novelas y al frente de proyectos tan importantes, entonces los llevo en mi alma y mi corazón por siempre".

